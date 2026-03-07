Medio Oriente: irán, "Nunca nos rendiremos ante Estados Unidos e Israel"

"Los enemigos deben llevarse consigo a la tumba el deseo de rendición del pueblo iraní", declaró Pezeshkian, en referencia a las palabras de Donald Trump en los últimos días, con las que el presidente estadounidense contempló la posibilidad de detener los bombardeos sólo con una rendición iraní.

Asimismo, Pezeshkian se disculpó con los países vecinos por los ataques lanzados durante la guerra de la República Islámica contra Israel y Estados Unidos.

"Pido disculpas a los países vecinos que fueron atacados por Irán", declaró Pezeshkian en un discurso transmitido por la televisión estatal.

También afirmó que no atacaría a países vecinos a menos que fueran atacados desde allí. (ANSA).