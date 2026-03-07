Medio Oriente: irán se disculpa con el Golfo, pero continúan con sus ataques

Si bien el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sorprendió a los líderes mundiales al ofrecer "disculpas a los países vecinos que han sido atacados" y manifestar su compromiso de no atacarlos a menos que se lancen ataques contra la República Islámica, también aseguró que Teherán "nunca se rendirá ante Estados Unidos e Israel", dejando claro que las bases estadounidenses en la región siguen siendo "un objetivo legítimo".

Palabras de suma cero que no cambian la realidad sobre el terreno: las incursiones en el Golfo continuaron durante todo el día, incluso con un muerto en Dubái. Estos ataques fueron aplaudidos por el ala más dura del establishment iraní, que mientras tanto acelera la elección de un nuevo Líder Supremo.

"Tenemos la firme esperanza de que, con la ayuda de Dios, esto pueda suceder en las próximas 24 horas", anunció el ayatolá Hossein Mozaffari el sábado por la tarde. Mozaffari es miembro del Consejo de 88 Expertos designado para elegir al heredero de Alí Jamenei, en medio de la presión del clero fundamentalista, los Pasdaran y el ala más moderada del establishment.

A primera vista, la disculpa de Pezeshkian pareció indicar un cambio de táctica, dada la presión diplomática que sufre Teherán para cambiar de rumbo, so pena de unir a todo el mundo árabe contra Irán. Algunos analistas militares interpretaron el discurso televisado del presidente como un intento de distender la situación, dado el agotamiento de las reservas de municiones de la República Islámica, lo que la arrastra a una confrontación militar más prolongada y de mayor alcance de lo previsto.

Sin embargo, con el paso de las horas, las declaraciones del presidente fueron suavizadas, primero por el jefe del poder judicial iraní —y miembro de línea dura del consejo del triunvirato interino—, Gholamhossein Mohseni Ejei, quien declaró que había "pruebas" de que algunos países de la región se habían puesto "a disposición del enemigo" y, en consecuencia, "los fuertes ataques contra estos objetivos continuarán".

Posteriormente, el influyente presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, también dejó claro que los estados que albergan bases estadounidenses en la región "no disfrutarán de paz". Estas posturas demuestran claramente el actual cortocircuito dentro del liderazgo iraní en la carrera por el futuro de la guerra y de la propia República Islámica.

Dada esta situación, a nadie le sorprendió que los ataques iraníes continuaran en toda la región. Los Emiratos han interceptado decenas de misiles y drones: en Dubái, una persona de origen asiático murió después de que su coche fuera alcanzado por los restos de un misil interceptado, mientras que el aeropuerto del emirato suspendió sus operaciones durante varias horas esta mañana.

En Baréin, un ataque iraní provocó un incendio en la capital, Manama, que dañó una casa y otros edificios. El CGRI se atribuyó la responsabilidad del ataque a la base estadounidense en Juffeir "en represalia por el ataque de terroristas estadounidenses a la planta desalinizadora de Qeshm".

Se escucharon explosiones en Doha, y Arabia Saudí declaró que un misil dirigido a una de sus bases aéreas cayó en una zona deshabitada. En cuanto a las tensiones sobre Ormuz, aunque el portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, aseguró que el estrecho "no se cerrará", Teherán "no puede garantizar su seguridad" y "los buques estadounidenses e israelíes serán blanco de las fuerzas iraníes", lo que agravó la crisis en esta vía esencial para el comercio y la energía mundiales.

La situación no fue mejor en el frente israelí, donde la República Islámica lanzó una serie de ataques que generaron alarma en Tel Aviv y el centro de Israel durante toda la noche, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la destrucción de 16 aviones en incursiones en el aeropuerto de Mehrabad entre los ataques a Teherán e Isfahán.

Y en el conflicto militar en el Líbano, una incursión de las fuerzas israelíes para recuperar los restos de un piloto en la aldea oriental de Nabi Sheet resultó en al menos 41 muertos, según el gobierno de Beirut. (ANSA).