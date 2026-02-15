Medio Oriente" Israel ataca en Gaza y dice que hubo "violaciones al alto el fuego"

(V. 'Al-Jazeera, 'uccisi nella notte...' delle 5,34) (ANSA) - TEL AVIV, 15 FEB - La Agencia de Defensa Civil de Gaza informó que los ataques israelíes han matado al menos a 11 personas desde la madrugada de hoy.

Un oficial militar israelí afirmó que los ataques se llevaron a cabo en respuesta a violaciones del alto el fuego.

La agencia, que opera como fuerza de socorro bajo las autoridades de Hamás, indicó que un ataque impactó una tienda de campaña de personas desplazadas en el norte de Gaza y otro tuvo como objetivo una zona en el sur de Gaza.

"En las últimas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han llevado a cabo ataques contra Hamás después de que varios militantes armados se ocultaran ayer cerca de los escombros al este de la Línea Amarilla, en la zona de Beit Hanoun, cerca de las tropas, tras emerger de una infraestructura subterránea", dijo un portavoz militar israelí.

Y enfatizó que "cruzar la Línea Amarilla cerca del ejército estando armado constituye una violación del alto el fuego y demuestra cómo Hamás viola el acuerdo de atacar a las tropas".

"Los ataques se están llevando a cabo contra objetivos de Hamás de forma selectiva, en cumplimiento de los principios del derecho internacional", añadió luego.

Según fuentes médicas, las fuerzas israelíes han matado al menos a ocho palestinos en los nuevos ataques en Gaza. La cadena Al-Jazeera lo reporta como "una nueva violación del alto el fuego negociado por Estados Unidos en octubre".

Cuatro de las víctimas murieron en la ciudad sureña de Khan Younis, según informó una fuente del Hospital Nasser. El ataque ocurrió más allá de la llamada "Línea Amarilla", dijo la cadena árabe. Las otras cuatro murieron cuando las fuerzas israelíes atacaron una tienda de campaña para personas desplazadas en la zona de al-Faluja, en el norte de Gaza, según informó una fuente del Hospital al-Shifa.

The Times of Israel especifica que los ataques fueron "ataques aéreos en la Franja" y detalla que ocurrieron después de que cinco hombres armados se acercaran a las tropas en el lado israelí de la Línea Amarilla anoche, en lo que el ejército calificó como una "flagrante violación" del alto el fuego.

