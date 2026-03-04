Medio Oriente: Israel bajo fuego, misiles de Irán y Hezbolá

Estallidos de bombas de racimo impactaron en Metula, una ciudad fronteriza entre ambos países, donde los escuadrones antibombas de la policía intervinieron para neutralizar las numerosas ojivas explosivas dispersas por la zona, nunca antes utilizadas por el grupo proiraní durante el conflicto.

Las alarmas sonaron continuamente durante todo el día, lo que llevó a millones de personas a buscar refugio en zonas protegidas, incluyendo Jerusalén y Cisjordania. Los interceptores israelíes y regionales funcionaban a plena capacidad.

Explosiones en el aire sacudieron edificios y almas, polvo negro se asentó por todas partes y metralla de metal al rojo vivo cayó al suelo, causando daños, pero sin víctimas civiles.

Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que misiles antitanque disparados por la organización chií en el sur del Líbano hirieron a dos soldados. Los ataques continúan mientras Israel y Estados Unidos informan constantemente sobre los objetivos alcanzados en la República Islámica.

A pesar del flujo letal de ojivas explosivas en el cielo israelí, se espera que el Aeropuerto Internacional Ben Gurión abra gradualmente en las próximas horas. La aerolínea nacional israelí, El Al, publicará el horario de los vuelos de socorro previstos para las próximas 24 horas. Se espera que el primero, con salida desde Atenas, aterrice en Tel Aviv en las próximas horas. Se informa que otros cinco aviones civiles procedentes de Estados Unidos y tres de Bangkok están listos para despegar.

Entre quienes solicitan la repatriación se encuentran numerosos médicos que se encontraban en el extranjero el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques israelíes-estadounidenses en Irán.

El Ministerio de Salud de Jerusalén actualizó su información tras los últimos ataques, declarando que, desde el inicio de la Operación Rugido del León, 1400 personas han sido rescatadas y hospitalizadas, 145 de las cuales se encuentran en cuidados intensivos.

En estos días, cuando la comunidad internacional observa con expectación la evolución de Oriente Medio y la historia supera continuamente los límites militares y estratégicos desconocidos, durante la décima oleada de ataques contra Teherán, un F-35I Adir derribó un caza iraní Yak-130 de fabricación rusa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lo calificaron como el primer derribo mundial de un caza tripulado por un F-35, un acontecimiento excepcional no solo porque el combate aéreo es poco común, sino también porque la Fuerza Aérea Iraní evita enfrentamientos con la Fuerza Aérea de Israel (FAI), a la que considera decenas de veces más poderosa.

Al mando de control (como se denomina al mando del caza) se encontraba un jovencísimo piloto, quien fue felicitado en el aire por el comandante de la Fuerza Aérea, Tomer Bar: "El histórico derribo sobre los cielos de Teherán es una expresión del poder de la FAI y de su determinación personal. Veo que han recibido un entrenamiento excelente; estoy orgulloso de todos ustedes". "La próxima misión ya les espera". añadió. El piloto respondió que "los iraníes sintieron que estaban en posición de éxito inmediatamente después de atacar a los países del Golfo.

El piloto iraní cometió un error y lo derribamos", dijo de camino a casa. (ANSA).