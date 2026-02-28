Medio Oriente: Israel golpea bases de Hezbolá en Líbano

"En respuesta a las reiteradas violaciones de los acuerdos de alto el fuego por parte de Hezbolá, el ejército israelí está atacando su infraestructura terrorista en el sur del Líbano", escribió el ejército israelí en Telegram.

El ejército israelí ha reforzado la frontera con el Líbano con una división militar adicional, llamando a filas a sus reservistas tras el ataque a Irán. El periódico Maariv informó al respecto, según la agencia turca Anadolu.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el reclutamiento de reservistas. "De acuerdo con la evaluación de seguridad, se ha iniciado un refuerzo a gran escala de las fuerzas terrestres en todos los sectores y mandos regionales, así como el despliegue de fuerzas especiales, como parte del fortalecimiento de la preparación para diversos escenarios ofensivos y defensivos", declaró el portavoz militar en un comunicado.

Según la prensa israelí, el reclutamiento afecta especialmente al frente norte, en preparación para una posible ampliación de la escalada que incluya al Líbano en caso de intervención de Hezbolá. (ANSA).