Medio Oriente: Israel halla los restos del último rehén en Gaza

"Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a la familia Gvili que su ser querido ha sido identificado y será enterrado", declaró el portavoz militar.

"Las FDI comparten el dolor de la familia. Continuarán acompañando a las familias y a los retornados, y trabajando para fortalecer la seguridad de los ciudadanos israelíes. Con esto, todos los secuestrados de la Franja de Gaza han sido repatriados", añadió el mensaje.

Los restos del militar fueron hallados en el norte de Gaza, publicó The Jerusalem Post. Según informaron las FDI el domingo por la noche, durante el fin de semana se iniciaron una serie de operaciones clandestinas para acercarse a la posible ubicación de Gvili.

Las FDI sospechaban que Gvili estaba enterrado en dos o tres lugares, pero información de inteligencia reciente indicaba que estaba enterrado en un cementerio musulmán en la zona de Shejaiay Darah-Tuffah, al norte de Gaza, en el lado israelí de la línea amarilla.

En declaraciones a los medios de comunicación en la Knéset, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el regreso del cuerpo del sargento mayor Ran Gvili "es un logro tremendo para Israel".

"Prometimos, y yo prometí, traer a todos de vuelta, y lo hemos hecho", afirmó, "hasta el último". "Ran es un héroe de Israel. Entró primero, salió último. Ha regresado", declaró Netanyahu.

"En la mañana del 7 de octubre, cuando estalló el brutal ataque terrorista, Ran acudió rápidamente a la zona fronteriza con Gaza, se unió valientemente a los combates en el Kibutz Alumim, luchó con extraordinario heroísmo, eliminó a numerosos terroristas y protegió a los civiles con su propio cuerpo, hasta que cayó en combate y fue secuestrado y llevado a la Franja de Gaza", escribió en X el ministro de Defensa, Israel Katz.

"Ran fue un luchador valiente, impulsado por un profundo sentido de misión y responsabilidad nacional. Su heroísmo en esa difícil mañana forma parte de la historia de la resistencia y la determinación de los combatientes y las fuerzas de seguridad ante el ataque terrorista", añadió el ministro.

"El regreso de Ran, de bendita memoria, para su entierro es un momento doloroso que cierra el círculo, con el regreso del último rehén del territorio de la Franja de Gaza a la tierra de Israel", amplió Katz.

Y completó: "Es un momento que subraya el compromiso del Estado de Israel con sus combatientes y sus ciudadanos: traer a todos a casa, como prometimos a sus familias y a los israelíes.

Esto es solidaridad mutua".

Además, expresó sus condolencias a la familia Gvili y agradeció a los soldados por su "extraordinario compromiso al traer a todos nuestros rehenes a casa y defender a nuestros ciudadanos". (ANSA).