Medio Oriente: Israel informado por EE. UU. sobre planes de ataque a Irán

Así lo aseguró parte de la prensa israelí, que señaló que la posibilidad de un nuevo ataque militar contra Teherán no está fuera de discusión en Washington.

Frente a estos rumores en desarrollo, el régimen de los ayatolás, que estuvo lidiando en las últimas semanas con duras protestas populares que causaron miles de muertos, no tardó en hacer llegar su mensaje.

"Si hay una agresión por parte de Estados Unidos o de Israel, recibirá una respuesta más dolorosa y decidida que en el pasado", advirtió un portavoz ministerial.

Mientras tanto, surgen nuevas informaciones sobre la posibilidad de que el líder supremo, Alí Jamenei, se encuentre en un refugio subterráneo en Teherán; esta decisión, según Iran International, se debería precisamente a los riesgos de un ataque estadounidense.

Estos planes potenciales se trataron en la última reunión del gabinete de seguridad del gobierno de Netanyahu, según informó Ynet.

Esta reunión siguió a los diálogos entre altos mandos militares israelíes y colegas estadounidenses para perfeccionar la coordinación defensiva de sus respectivos ejércitos.

Más allá de las amenazas veladas firmadas por Donald Trump, en este momento no llegó una indicación explícita sobre las verdaderas intenciones de Washington.

Sin embargo, los movimientos de tropas militares estadounidenses en Medio Oriente continúan. En las últimas horas, llegó a la región un grupo de ataque naval liderado por el portaaviones USS Abraham Lincoln, que se suma a submarinos, aviones y sistemas antimisiles ya en proceso de transferencia hacia la zona.

El objetivo, según el Comando Central estadounidense (Centcom), es "promover la seguridad y estabilidad regionales".

Mientras tanto, se suceden los intercambios de advertencias.

"Cualquier intento de dañar a Israel por parte de Irán recibirá una respuesta decidida", reiteró Netanyahu.

Las advertencias también llegan desde Teherán y sus aliados.

Para el Kremlin, un ataque estadounidense a Irán "podría desestabilizar gravemente la región".

En línea con esta posición, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, declaró que el movimiento "se reserva plena libertad de actuar como considere apropiado".

El gobierno iraní también se pronunció sobre otra cuestión que le concierne: la iniciativa para que la Unión Europea clasifique a los Pasdaran, acusados de graves responsabilidades en la represión sanguinaria de las últimas protestas, como organización terrorista.

Esta solicitud cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo y ahora también de Italia, como anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, tras las reflexiones de los últimos días.

"Responderemos sin duda a esta absurda maniobra", es la respuesta de Teherán. (ANSA).