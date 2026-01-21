Medio Oriente: Israel ordena evacuaciones en Gaza pese al alto el fuego

La orden de evacuación estaba dirigida a decenas de familias de Bani Suheila, una aldea en el sur de Gaza, al este de Khan Younis, lo que marca la primera evacuación forzada desde la firma del acuerdo de alto el fuego en octubre y señala una nueva escalada sobre el terreno.

Bani Suheila se encuentra cerca de la Línea Amarilla, que separa el territorio ocupado por Israel del resto de Gaza.

"Mensaje urgente. La zona está bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel. Deben evacuar inmediatamente", decían los panfletos. El ejército israelí confirmó el lanzamiento de los panfletos, pero afirmó que no pretendían desplazar a los residentes.

Israel ha desplazado a más del 90% de los 2,2 millones de habitantes de Gaza, emitiendo cientos de supuestas órdenes de evacuación que han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. (ANSA).