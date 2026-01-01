Medio Oriente: Israel prohíbe el ingreso de 37 ONG a Gaza, indignación de la ONU y UE

Esta medida provocó la indignación de la ONU y la protesta de la UE, que temen nuevos retrasos en la entrega de ayuda y en la seguridad del personal.

"Las licencias de las organizaciones caducaron y les está prohibido enviar ayuda. Tienen dos meses para retirar a sus equipos", explicó un portavoz del ministerio de asuntos de la diáspora y lucha contra el antisemitismo.

La solicitud busca "impedir la infiltración de operadores terroristas en las estructuras humanitarias" extranjeras, enfatizó el ministro Amichai Chikli.

Entre las ONG afectadas se encuentran el Norwegian Refugee Council (NRC), Care, World Vision y Oxfam.

"Hemos hecho todo lo posible por conformarnos, a pesar de que estas solicitudes no se hacen en ninguna otra parte. Ya realizamos controles exhaustivos a nuestro personal. Sería desastroso tener combatientes armados o personas vinculadas a grupos armados entre nuestro personal", observó Athena Rayburn, directora ejecutiva de la Association of International Development Agencies, que representa a más de 100 ONG que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada.

Mientras tanto, Oxfam informó que no recibió una notificación oficial de Israel sobre la suspensión de su licencia para operar en Gaza: en declaraciones a ANSA, el portavoz de la ONG para las crisis humanitarias en Italia, Paolo Pezzati, afirmó: "Por ahora, nuestra situación no ha cambiado".

La UE ya advirtió a Israel, a través de la comisionada europea de igualdad, cooperación internacional y ayuda humanitaria, Hadja Lahbib: "Los planes de Israel para bloquear las ONG internacionales en Gaza -escribió sobre la red social X- significan bloquear la ayuda que salva vidas. La UE fue clara: la ley sobre el registro de ONG no puede ser implementada en su forma actual. Todas las barreras al acceso humanitario deben ser eliminadas. El derecho humanitario internacional no deja lugar a dudas: la ayuda debe llegar a quienes la necesitan".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Trk, calificó la medida de "escandalosa", advirtiendo que "suspensiones arbitrarias de este tipo agravan aún más una situación ya intolerable para la población de Gaza" e instando a los Estados a urgir a Tel Aviv a cambiar de rumbo.

En 2024, Israel ya había prohibido a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) operar en su territorio, acusando a algunos de sus empleados de haber participado en el ataque del 7 de octubre.

Philippe Lazzarini, jefe de la UNRWA, definió la nueva normativa israelí como un "precedente peligroso", denunciando un "desprecio del derecho internacional humanitario" y una "multiplicación de los obstáculos" a la ayuda.

Críticas también provienen de un grupo de 17 organizaciones israelíes progresistas, que afirman que la paralización de las ONG "mina la acción humanitaria... pone en peligro al personal y a las comunidades y compromete la efectividad de la distribución de ayuda".

"Subordinar la asistencia a un alineamiento político y exigir la divulgación de datos personales sensibles constituye una violación del deber de protección y expone a los trabajadores a la vigilancia y a violaciones de sus derechos", añadieron los firmantes de un comunicado conjunto. (ANSA).