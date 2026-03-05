Medio Oriente: Israel reabre el espacio aéreo, a pesar de los bombardeos

Eso marcó el inicio del "tren aéreo" de rescate para repatriar a los más de 100.000 israelíes varados en el extranjero debido al cierre del espacio el pasado 28 de febrero.

Por ahora, solo los vuelos de llegada son operados por aerolíneas israelíes; a partir del domingo, se permitirán las salidas desde el Aeropuerto Ben Gurión hacia destinos internacionales.

El Ministerio de Transporte dio luz verde "de acuerdo con la situación de seguridad".

De hecho, uno de los aviones que llegó esa mañana se vio obligado a retroceder un minuto antes de aterrizar porque un misil balístico lanzado por Irán caía sobre Tel Aviv.

Al despegar de Atenas, mientras se preparaban para el despegue a bordo, el capitán de El Al (la aerolínea nacional de Israel) se informó a los pasajeros que sería el primer vuelo de repatriación en aterrizar en Tel Aviv: "Este es un momento significativo y conmovedor para todos nosotros, tras cinco días de cierre de los cielos del país a los vuelos comerciales. Nos enorgullece traerlos de regreso a Israel", declaró.

Antes de la salida, la ministra de Transporte, Miri Regev, se comunicó por radio con el piloto, deseándoles "un aterrizaje seguro".

"Con la ayuda de Dios, traeremos a todos los israelíes a casa". manifestó.

Durante el día, llegaron otros pasajeros de Milán, Tiflis, Budapest, Lárnaca, París, Múnich, Londres y Ginebra.

Mientras, muchos médicos, que estaban de vacaciones, solicitaron reanudar su trabajo en los hospitales, donde se atiende a más de mil heridos por las explosiones de misiles disparados por la Guardia Revolucionaria.

De ellos, 145 se encuentran en cuidados intensivos.

Según las regulaciones emitidas por el Comando del Frente Nacional, se permite el aterrizaje de dos aviones de fuselaje estrecho o uno de fuselaje ancho cada hora.

Se ha indicado a los pasajeros que llegan al Aeropuerto Ben Gurión que abandonen la terminal lo antes posible debido al temor a ataques con misiles.

Haaretz comentó irónicamente sobre la apremiante demanda de regresar a pesar de que el país está bajo bombardeo: "Los intentos de entender por qué israelíes cuerdos deciden abandonar sus vacaciones e insisten en regresar para escuchar 30 sirenas antiaéreas al día plantean una serie de preguntas", escribió el periódico, destacando la paradoja de querer compartir la "mala suerte" con su propia gente, en lugar de permanecer seguros en el extranjero. (ANSA).