Medio Oriente: Israel reabrirá el cruce de Rafah a los peatones el domingo

Lo reportaron medios de prensa israelíes. "La entrada y salida a la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah se permitirá en coordinación con Egipto, sujeto a la autorización de seguridad previa de Israel y bajo la supervisión de la misión de la UE, similar al mecanismo implementado en enero de 2025", declaró COGAT.

"El regreso de residentes de Egipto a la Franja de Gaza se permitirá, en coordinación con Egipto, solo para los residentes que abandonaron Gaza durante la guerra y solo después de obtener la autorización de seguridad de Israel", declaró COGAT.

Y añadió que, "además de la identificación y el control inicial en el cruce fronterizo de Rafah por parte de la misión de la Unión Europea, se realizarán controles e identificaciones adicionales en un corredor designado, gestionado por el estamento de defensa, en una zona bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel".

Según datos de COGAT, aproximadamente 42.000 habitantes de Gaza abandonaron la Franja durante la guerra, la mayoría de los cuales eran pacientes que buscaban tratamiento médico en el extranjero o tenían doble ciudadanía. (ANSA).