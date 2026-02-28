Medio Oriente: Israel y Estados Unidos atacan a Irán

Esta acción provocó una respuesta inmediata de Teherán, desde donde, en cuestión de horas, se lanzaron misiles hacia Israel, al tiempo que se reportaban explosiones en toda la región: desde Baréin, sede de una base estadounidense, hasta los Emiratos Árabes Unidos y Catar.

El ministro de Asuntos Exteriores del Estado judío anunció el inicio de la operación, bautizada como "El Rugido del León" por Israel y "Furia pica" por Estados Unidos: "Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado", explicó Israel Katz, prediciendo una posible respuesta con "un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato".

Israel ordena el cierre de su espacio aéreo, refuerza su frontera con el Líbano y llama a filas a sus reservistas.

Por primera vez en meses, se activan las alarmas en todo Israel, desde Tel Aviv hasta Cisjordania, desde los Altos del Golán hasta Galilea.

El ataque contra al menos 30 objetivos se lleva a cabo conjuntamente con Estados Unidos, que lanza decenas de incursiones —según el New York Times, citando a un funcionario estadounidense— desde sus bases en Oriente Medio y desde portaaviones. Los ataques, según informan los medios de prensa, se llevan a cabo por aire y mar.

Según el New York Times, el ejército iraní está en la mira, más allá de sus instalaciones nucleares. Según medios israelíes y fuentes de la oposición iraní, uno de los objetivos es también el complejo presidencial iraní.

Algunas zonas de Teherán quedaron sin internet y el aeropuerto también fue atacado. La televisión israelí informa de "decenas de muertos" entre los Pasdaran, incluyendo figuras clave. Sin embargo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian, según la agencia estatal de noticias IRNA, "resultó ileso".

Mientras tanto, funcionarios iraníes afirman que el Líder Supremo Jamenei no se encuentra en Teherán, sino que ha sido trasladado a un lugar seguro.

La respuesta de Teherán fue rápida. Las autoridades prometen una respuesta "contundente". Las Fuerzas de Defensa de Israel informan el 11 de marzo que Irán ha lanzado misiles contra el Estado judío e instan a la población a buscar refugio.

Las sirenas de alarma suenan en varias partes del país.

Los sistemas de defensa aérea israelíes interceptaron varios misiles, pero se escuchan explosiones en Tel Aviv a media mañana. También se reportan explosiones en otros países de la región: se escuchan explosiones en Baréin, Abu Dabi y Doha.

Trump, tras los sucesos desde su residencia en Mar-a-Lago, se hizo oír con un mensaje de video de 8 minutos sobre su red social Truth: "El objetivo es defender a los estadounidenses eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní".

"Destruiremos sus misiles y nos aseguraremos de que Irán no posea armas nucleares", explicó el comandante en jefe, quien, dirigiéndose a la Guardia Revolucionaria, advirtió: "Depongan las armas y serán tratados con justicia y total inmunidad o se enfrentarán a una muerte segura". E insta al pueblo iraní a "tomar el control de su propio gobierno". Este llamamiento es similar al del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien en un comunicado agradeció a su "gran amigo" Trump su "liderazgo histórico".

"Intentamos llegar a un acuerdo, pero Teherán se negó", explicó Trump. El mediador omaní, recién llegado de la última ronda de conversaciones el jueves en Ginebra, también lo confirma: Irán había acordado no almacenar nunca uranio enriquecido, explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Badr Albusaidi, pero se negó a abordar otras demandas estadounidenses, desde el alcance de los misiles balísticos hasta el apoyo a los aliados en la región, incluidos Hamás, Hezbolá y los hutíes.

Según el New York Times, citando a funcionarios de la administración, el ataque será más extenso que los ataques de junio contra las instalaciones nucleares iraníes. La CNN también afirmó que Estados Unidos lleva varios días planeando ataques.

Dado el agravamiento de la crisis en Oriente Medio, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, convocó una reunión gubernamental por teléfono. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, anunció que sigue los acontecimientos en contacto constante con las embajadas italianas en Teherán y Tel Aviv y convoca una reunión en la Farnesina, la Cancillería italiana. (ANSA).