Medio Oriente: Italia hacia decreto de ayudas, hipótesis sistemas antidrones y Samp-T

"Todos los países del Golfo nos pidieron ayuda ahora mismo", explicó el ministro de Defensa, Guido Crosetto, anunciando un paquete que podría llegar "mediante un decreto o lo antes posible".

La fecha más temprana en la agenda podría ser el Consejo de Ministros del próximo viernes, aunque por ahora, esta posibilidad es remota, si no descartable.

En cualquier caso, los procedimientos deberían ser los mismos que llevaron a la rápida implementación del paquete de ayuda a Ucrania poco después de la invasión rusa hace cuatro años.

De hecho, la resolución que declara el "estado de emergencia para la intervención en el extranjero como consecuencia de la grave situación de emergencia en los territorios del Golfo" sentaría las bases para la implementación de la medida, que posteriormente tendría que pasar el escrutinio de las cámaras.

Por su parte, el viceprimer ministro, Matteo Salvini, también anunció que la primera ministra, Giorgia Meloni, acudirá al Parlamento para abordar la crisis de Medio Oriente.

Pero las primeras advertencias vinieron de la propia Liga: "Hay acuerdos internacionales que deben respetarse, como la OTAN. Por otro lado, creo que nuestra ayuda debería centrarse en el apoyo que brindamos a Ucrania, es decir, apoyo logístico, sin enviar soldados".

En círculos gubernamentales se habla actualmente de "activos", y la intención es coordinar este tipo de apoyo con los países de la UE.

El otro tema delicado es la posible concesión de bases italianas, a petición estadounidense, para acciones ofensivas contra Irán.

Ese aspecto se vuelve aún más crítico a la luz de las recientes amenazas de Teherán de que "las acciones defensivas de los países europeos se considerarían un acto de guerra".

En este punto, Crosetto se muestra evasivo: "el uso de nuestras bases por parte de Estados Unidos es una decisión del gobierno. Cuando nos lo pidan, responderemos".

Mientras, ya se están llevando a cabo conversaciones sobre los suministros.

Entre los primeros en solicitar apoyo a Italia se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, y en las últimas horas también Kuwait.

Roma cuenta con radares y diversas herramientas de inteligencia electrónica disponibles a través de su red satelital.

Los recursos navales y los aviones espía también podrían resultar útiles.

Todo esto considerando que las capacidades italianas ya están muy limitadas para satisfacer las necesidades europeas en el flanco oriental, debido al apoyo prestado a Ucrania.

La herramienta de defensa más poderosa, que marcaría una diferencia significativa en el balance de nuestra ayuda, es sin duda el Samp T: el sistema tierra-aire que intercepta y neutraliza las amenazas aéreas con misiles.

Ya se han entregado dos unidades a Kiev (una, sin embargo, fue destruida por las tropas rusas), se ensambla en colaboración con Francia, y la producción de sus componentes requiere un tiempo considerable.

Italia debería tener cuatro más disponibles: uno está en Estonia y permanecería en Europa del Este para garantizar la seguridad regional, dos más están en Sabaudia para defender al país, y un tercero está en Mantua.