Medio Oriente: Italia, "observadora" en la junta de Paz de Gaza

Tajani lo afirmó durante la conferencia de prensa posterior a la reunión bilateral con su homóloga canadiense, Anita Anand.

La condición de observador se eligió, explicó, "porque el Artículo 9 del Estatuto de la Junta entra en conflicto con la Constitución".

"Lo hacemos porque ya hemos dado mucho por Gaza y seguiremos haciéndolo. Somos uno de los países del mundo que más han dado", declaró el ministro. Y luego explicó que "estamos listos para capacitar a la nueva policía de Gaza y Palestina, y estamos listos para reforzar nuestros carabineros en Rafah".

"Tenemos un interés directo en la estabilidad de Medio Oriente", añadió, "y en la consolidación de la paz".

La UE se había expresado hoy en los mismos términos que Tajani. "La comisaria europea, Dubravka Suica, viajará a Washington para asistir a la presentación de la Junta de Paz de Donald Trump para la zona de Gaza, pero quiero subrayar que la UE no será miembro de esta junta", declaró Guillaume Mercier, portavoz jefe de la Comisión Europea, en declaraciones a la prensa en Bruselas.

La Junta de Paz impulsada por Donald Trump se concibió inicialmente para ayudar a poner fin a la guerra de dos años entre Israel y Hamás en Gaza, y supervisar la reconstrucción de la Franja. Sin embargo, una propuesta de estatuto no mencionaba el territorio palestino y sugería que la organización podría estar diseñada para reemplazar las funciones de las Naciones Unidas, lo que desató controversias.

La Junta reunirá el próximo 19 de febrero en Washington a mandatarios y representantes internacionales para formalizar compromisos multimillonarios orientados a la reconstrucción y la ayuda humanitaria en Gaza.

"Recibí una invitación para viajar a Canadá, que acepté con gran placer porque también trabajaremos intensamente en las exportaciones", deslizó luego Tajani tras su reunión bilateral con su homóloga canadiense Anand y añadió que "también estamos considerando organizar un foro empresarial sobre energía".

Durante su reunión bilateral se abordó el tema del Ártico, una región en la que Italia desea desempeñar un papel más importante. "El cambio climático, la seguridad, la energía y la investigación son temas fundamentales. Italia desea desempeñar un papel más importante en esa región. Canadá ya lo es, y podríamos colaborar", apuntó Tajani.

Y destacó que Canadá es miembro del Consejo Ártico, donde Italia tiene estatus de observador. "He invitado a Canadá a una cumbre sobre el Ártico en marzo", anunció Tajani. "Creo que podríamos colaborar estrechamente", sentenció.

"El 70% de nuestras costas y el 40% de nuestro territorio bordean el Ártico", enfatizó la ministra canadiense Anand. "El trabajo que seguiremos realizando, incrementando nuestro gasto en defensa (gastamos 80.000 millones de US$ en nuestro último presupuesto federal), cooperando con la OTAN y el Norad y desplegando instalaciones adicionales en el norte, que tiene como objetivo abordar todas las amenazas: marítimas, aéreas y terrestres", apuntó. Y añadió que "esa es nuestra prioridad".

(ANSA).