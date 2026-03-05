Medio Oriente: Italia trabaja para desescalada, abierto diálogo con Irán

"El principio rector de nuestro compromiso sigue siendo la desescalada", declaró Tajani ante la Cámara Baja mientras él y el ministro de Defensa, Guido Crosetto, informaban al parlamento sobre la guerra con Irán.

"Queremos evitar absolutamente que el conflicto se agrave.

Animamos a todas las partes a ejercer la máxima moderación, manteniendo abiertos los canales de diálogo con Irán, sin traicionar nuestra postura: Irán no puede adquirir armas nucleares ni sistemas de misiles capaces de representar una amenaza existencial para Israel, la región y Europa", sostuvo.

ajani afirmó que 100.000 ciudadanos italianos estuvieron involucrados directa o indirectamente en las zonas de crisis.

"La seguridad de nuestros conciudadanos italianos es nuestra máxima prioridad", declaró.

"El grupo de trabajo del Golfo (creado tras el estallido de la guerra) gestionó 14.000 llamadas y varios miles de correos electrónicos. La cantidad de italianos a los que se ayudó a abandonar las zonas de riesgo alcanzó los 10.000", detalló.

Por su parte, Crosetto, dijo que Italia no está en guerra y que intenta "gestionar y mitigar las consecuencias de este conflicto, en estrecha colaboración con países amigos" "Nos dicen que durará semanas. Cualquier decisión sobre la concesión de bases estadounidenses en suelo italiano para ataques en Irán se comunicará al Parlamento".

Crosetto fue categórico al afirmar que el ataque a Irán "violó el derecho internacional".

En ese sentido, estuvo de acuerdo con los parlamentarios de la oposición, que acusaban a Estados Unidos e Israel de actuar al margen del derecho internacional.

"El ataque israelí comenzó cuando se conoció la postura de Jamenei. Es una guerra que comenzó sin el conocimiento del mundo y que ahora nos vemos obligados a gestionar", agregó.

"Nuestro problema es gestionar las consecuencias de una crisis que estalló y que no queríamos", afirmó.

Tajani agregó que hubo "un largo debate sobre el derecho internacional".

"Lamentablemente, durante años ocurrieron muchas cosas al margen del derecho internacional, porque quienes deberían defenderlo, es decir, las Naciones Unidas, ven al Consejo de Seguridad como un país que invadió a otro sin respetar las normas del derecho internacional. Así es la situación, y siempre debemos considerar el marco internacional general", aclaró.

Por otra parte, el ministro del Exterior dijo que la premier, Giorgia Meloni, comparecerá ante el Parlamento "cuando lo considere oportuno".

"En cuanto a la premier, no creo que diga nada diferente a lo que dijimos el inistro Crosetto y yo. Ni el otro día ni hoy.

Así que, si considera oportuno comparecer antes del debate programado, será su decisión en función de cómo evolucione la situación", expresó.

"Por lo tanto, creo que debemos seguir trabajando para evitar que la situación se degenere, para evitar que el conflicto se extienda a zonas fuera de Oriente Medio y para garantizar que el conflicto se resuelva lo antes posible", concluyó. (ANSA).