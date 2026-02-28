Medio Oriente: Jamenei, el guardián de la Revolución elegido por Jomeini

Carismático y de impecable presencia, Jamenei aparecía a menudo sonriendo en público, en contraste con el rostro muy serio y amenazador de Ruhollah Jomeini, héroe de la Revolución y primer Líder Supremo de la República Islámica de Irán, que fundó en 1979 a su regreso del exilio en Francia.

Nacido en Mashhad en 1939 en una familia profundamente religiosa de origen azerí, Jamenei recibió una educación islámica y nunca abandonó su fe en el Islam chiita como principal dirección y eje de la sociedad. Aún sin cumplir veinte años, conoció a Jomeini en Qom, la ciudad sagrada para el Islam chiita, y reforzó su antagonismo hacia Mohammad Reza Pahlavi, el Sha de Persia que había acercado Irán a Occidente.

A medida que el país se volvió cada vez más secular y más cercano a los estados occidentales, Jamenei radicalizó progresivamente su oposición al Sha. Sus posiciones disidentes le llevaron a prisión, fue detenido seis veces y condenado a tres años de exilio en Iranshahr, en el sur del país, pero logró regresar a Teherán a tiempo para la Revolución Islámica de Jomeini y se convirtió en miembro del Consejo Revolucionario.

El propio Jomeini lo nombró imán para las oraciones del viernes en la capital iraní.

Cuando fue elegido presidente de la República Islámica en 1981 -el primer clérigo en ocupar el cargo- la convergencia entre el marxismo y el radicalismo islámico que había ayudado a llevar a Jomeini al poder ya se había perdido y la extrema izquierda había sido marginada por la nueva clase dominante en el poder.

Mientras la consolidación del poder de Jomeini asfixiaba a todos sus oponentes, imponía el velo obligatorio a las mujeres y transformaba a Irán en el símbolo de la revuelta internacionalista contra Israel y Estados Unidos, la carrera política de Jamenei despegaba.

Participó personalmente en la guerra contra Irak en los años 1980 y contribuyó al fortalecimiento de la Guardia Revolucionaria, punta de lanza de las fuerzas armadas iraníes.

En 1985 fue elegido nuevamente presidente y en junio de 1989 estuvo entre los pocos presentes en el lecho de muerte del ayatolá Jomeini que lo eligió como su sucesor.

En la misma sala, también el hijo del imán Ahmad, el futuro presidente Hashemi Rafsanjani, Mehdi Karrubi y Mir-Hussein Mousavi, los dos líderes - todavía bajo arresto domiciliario - de lo que veinte años más tarde será recordado como la "revolución verde", la protesta contra el supuesto fraude tras la victoria de Mahmoud Ahmadinejad en las elecciones de 2009, asfixiados en un baño de sangre.

Si su predecesor fue el arquitecto de la Revolución, Jamenei fue su guardián más intransigente. Durante su largo mandato, Irán consolidó el "eje de resistencia", extendiendo su influencia al Líbano, Siria, Irak y Yemen, y desafiando abiertamente la hegemonía estadounidense y la existencia misma de Israel. Por dentro, su palabra era ley. Fue él quien nombró a los jefes del poder judicial, dirigió las fuerzas armadas y dictó la línea a los Pasdaran (la Guardia Revolucionaria).

A pesar de las oleadas de protestas populares que han sacudido al país en los últimos años -desde los derechos de las mujeres hasta la crisis económica- el Líder Supremo siempre ha respondido con la doctrina de la firmeza, blindando al régimen contra cualquier intento de reforma liberal.

También se le recuerda como un apasionado intérprete del alquitrán, el instrumento de cuerda tradicional persa. Se vio obligado a abandonarlo tras un atentado en 1981 del que escapó milagrosamente con vida pero que le costó el uso de su mano derecha después de que un artefacto explosivo, escondido en una grabadora, explotara mientras hablaba en una mezquita de Teherán. (ANSA).