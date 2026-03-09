Medio Oriente: javier Milei, "Ganaremos la guerra contra Irán"

En su discurso, ante unas 500 personas, el líder argentino reafirmó su apoyo a Israel y a Estados Unidos en el conflicto con Irán.

"Ganaremos", declaró, recibiendo el aplauso del público presente.

Milei también afirmó ser "el presidente más sionista del mundo", reivindicando su cercanía al Estado judío y recordando su interés por los estudios rabínicos.

Su intervención retomó temas ya abordados por el jefe de Estado argentino en el Foro Económico de Davos y que, explicó, estarán en el centro de su próximo libro, "La moral como política de Estado".

Durante la exposición, Milei criticó nuevamente el pensamiento de Niccolò Machiavelli y el utilitarismo político: "El utilitarismo es una tontería, aunque puede hacer ganar una elección".

Según el presidente argentino, los principios morales deben prevalecer sobre la eficiencia económica. (ANSA).