Medio Oriente: Kallas, el ideal sería Irán democrático, pero la guerra es impredecible

"Por supuesto, el escenario ideal sería un Irán democrático que no representara una amenaza para sus vecinos. Pero, obviamente, este resultado está lejos de ser seguro. Por el momento, nadie puede predecir el rumbo que tomará esta guerra", prosiguió.

Para Europa, "este es un momento peligroso: la seguridad de cientos de miles de nuestros ciudadanos en la región está en juego", admitió Kallas.

Por otra parte, recordó que se le otorgó a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros, "y esto es lo que también debemos garantizar: un oleoducto dañado no debe secuestrar la defensa ucraniana".

"Asimismo, el próximo paquete de sanciones debe implementarse lo antes posible. Una prohibición total de los servicios marítimos para las exportaciones de petróleo ruso contribuiría significativamente a diezmar el presupuesto de guerra de Moscú y es fundamental en un momento de aumento de los precios del petróleo", completó Kallas. (ANSA).