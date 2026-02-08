Medio Oriente: Katz y Smotrich promueven anexiones en la Zona A de Cisjordania

Se espera que las decisiones, que según Ynet fueron aprobadas hoy por el gabinete, provoquen cambios profundos en los procedimientos de adquisición de tierras, permitiendo al Estado demoler edificios de propiedad palestina en la Zona A.

Las decisiones aprobadas por el gabinete contradicen los principios del Acuerdo de Hebrón, firmado en 1997 como paso intermedio hacia la resolución del conflicto israelí-palestino en la ciudad, el único del que las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se retiraron en la primera fase tras los Acuerdos de Oslo II.

Las decisiones no se presentaron al gabinete para su aprobación en sesión plenaria, sino únicamente al gabinete, cuyos miembros están decididos a promover la implementación de la soberanía en Judea y Samaria antes de las elecciones programadas para octubre de este año (ANSA).