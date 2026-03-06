Medio Oriente: la alarma de Qatar, posible freno a exportaciones de energía

Mientras tanto, la tensión se mantiene alta en el Estrecho de Ormuz, donde, con el tráfico naval prácticamente paralizado, se reportan nuevos buques incendiados, y Estados Unidos se prepara para la posibilidad de escoltar sus petroleros.

La preocupación también crece entre las empresas que operan en la zona, desde el sector petrolero hasta el transporte marítimo, con la italiana ENI iniciando la evacuación de su personal a Basora, Irak, y el gigante danés Maersk suspendiendo los envíos al golfo Pérsico.

Qatar ha emitido una advertencia al Financial Times que parece una advertencia: la guerra en Medio Oriente podría obligar a los países del Golfo a detener las exportaciones de energía en cuestión de semanas y aumentar drásticamente los precios del petróleo, según el ministro de Energía de Doha, Saad al-Kaabi, quien predice que si la guerra continúa, el crecimiento mundial se verá afectado y el crudo alcanzará los 150 dólares en cuestión de días.

Sin embargo, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, intenta disipar los temores de una crisis petrolera mundial: asegura que hay "abundancia de petróleo en el mercado".

Los países del Golfo, sin embargo, están alarmados. La guerra está ejerciendo presión sobre sus presupuestos y podría llevar a la revisión de algunas inversiones extranjeras y compromisos futuros, incluso en Estados Unidos: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, según informaron funcionarios de la región al Financial Times, están evaluando las consecuencias económicas del conflicto, y algunos incluso han iniciado revisiones internas de contratos y compromisos financieros.

Mientras tanto, la simple advertencia de Qatar basta para inflar los precios del crudo. El umbral simbólico de los 90 dólares por barril fue superado primero por el crudo Brent del Mar del Norte, luego por el crudo WTI de Texas, alcanzando su nivel más alto en más de dos años y subiendo más del 30% esta semana. También está impulsando los precios al alza la práctica paralización del tráfico en el Estrecho de Ormuz, centro estratégico por donde transita casi el 20% del petróleo crudo mundial y aproximadamente el 20% del GNL.

El tráfico marítimo en el estrecho se ha paralizado casi por completo debido al conflicto, según el Centro Conjunto de Información Marítima. Se informa que aproximadamente 1000 buques, la mitad de los cuales transportan petróleo y gas, están varados en las aguas del Estrecho. Desde el lunes, solo nueve petroleros, cargueros y portacontenedores han transitado por el Estrecho, algunos de los cuales han ocultado sus posiciones en ocasiones.

En el estrecho de Ormuz, que mientras tanto ha sido clasificado como "zona de guerra", los incidentes son frecuentes. Los medios de comunicación informan de un remolcador alcanzado por "municiones no identificadas", Teherán afirma que ha impactado contra un petrolero estadounidense, y la televisión estatal iraní muestra imágenes de otro buque en llamas alcanzado por un dron. La situación se está poniendo cada vez más tensa, hasta el punto de que Estados Unidos está impulsando la idea, planteada por el presidente Trump el martes, de escoltar buques a través del Estrecho. "Lo haremos tan pronto como sea razonable", declaró el secretario de Energía.

Las navieras también están tomando medidas: tras la decisión del armador alemán Hapag-Lloyd, que suspendió todas las reservas para el Golfo, el gigante danés Maersk también ha decidido suspender las rutas entre Europa y Oriente Medio, así como entre el Golfo y el Lejano Oriente.

Por último, las empresas que operan en zonas afectadas por conflictos están tomando precauciones: ENI ha iniciado la evacuación del personal extranjero desplegado en Irak en el yacimiento petrolífero de Zubair, en Basora. (ANSA).