Medio Oriente: La amenaza de una guerra interminable

Irán no puede ni remotamente competir militarmente con la potencia de fuego estadounidense e israelí, en términos de número, capacidad, tecnología y sistemas de armas. La única joya de la corona de su arsenal son los letales drones kamikaze Shaed, en el centro de un intercambio de conocimientos y misiles con Moscú, que ha comenzado a producirlos a nivel nacional y ahora puede disparar cientos de ellos diariamente en el frente de batalla ucraniano.

A lo largo de los años, Teherán ha producido, según informes, decenas de miles de drones armados, en particular el modelo Shaad 136, que tiene un alcance de 2.500 kilómetros, es muy difícil de interceptar y, lo más importante, cuesta alrededor de 30.000 dólares cada uno.

Su arsenal de misiles es mucho menor: antes del estallido de las hostilidades, había aproximadamente 2.000 lanzadores de corto alcance (se cree que los utilizados hasta la fecha son de una generación anterior), mientras que el número de misiles de alcance medio disponibles es incierto, incluido el más potente Shahab 3, que tiene un alcance estimado de 2.000 kilómetros y podría alcanzar algunas zonas del sureste de Europa.

Sin embargo, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para el quinto día de la guerra, los lanzamientos de misiles balísticos iraníes ya habían disminuido en un 86% en comparación con las primeras horas del conflicto.

Los ataques con drones también han disminuido, centrándose en objetivos secundarios, como los centros de datos de Amazon y otras empresas en Emiratos Arabes Unidos y Baréin (la primera vez en la historia que estos centros han sido atacados) o los lanzamientos mucho más espectaculares contra aeropuertos de países vecinos, con el objetivo, al menos emocional, de ampliar la zona de conflicto.

Es en este contexto que deben interpretarse las palabras del presidente Masoud Pezeshkian. Se disculpó con los países vecinos por los ataques, prometiendo solo posibles represalias con acciones ofensivas.

Además de la apertura diplomática, también se intenta conservar los drones, ahora que las instalaciones militares e industriales de Teherán son atacadas y la producción está detenida.

La situación para Estados Unidos no es menos compleja: Donald Trump ha garantizado que su ejército puede contar con "munición ilimitada". Pero estas proclamas no han convencido a los círculos militares ni a los aliados, quienes temen que la guerra en Irán esté agotando las reservas de sofisticados sistemas de armas que protegen las bases, los buques y los aliados estadounidenses en todo el mundo, especialmente de los ataques con misiles.

En el frente ofensivo, los estadounidenses ya han abandonado el uso de armas de largo alcance más caras y avanzadas, prefiriendo ahora otras más económicas como las bombas JDAM, que pueden lanzarse directamente sobre un objetivo.

Es difícil abordar rápidamente el problema de la defensa antimisiles: actualmente, Estados Unidos no puede producir más de 700 interceptores Patriot al año, que cuestan más de 4 millones de dólares cada uno, y que han utilizado para proporcionar defensa aérea a aliados de todo el mundo, desde el Golfo hasta Ucrania.

Tanto es así que el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, advirtió que es necesario aumentar la producción nacional, porque "los estadounidenses realmente no podrán suministrar una cantidad suficiente de estos misiles, ni para los países del Golfo, ni para el propio ejército estadounidense, ni para las necesidades de Ucrania".

Estas preocupaciones se han visto amplificadas por los rumores de que Trump está presionando a los contratistas de defensa para que aumenten la producción, una señal de que la Casa Blanca teme que los recursos estadounidenses puedan verse limitados y que la amenaza de los suministros también se cierne sobre Estados Unidos. (ANSA).