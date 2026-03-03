Medio Oriente: la Asamblea de Expertos, el órgano que elige al Líder Supremo

Según la Constitución iraní, la Asamblea también es responsable de supervisar al Líder Supremo y eventualmente destituirlo, aunque eso nunca ha sucedido.

Está compuesto por 88 miembros, todos clérigos chiítas de alto rango, elegidos directamente cada ocho años, bajo la supervisión del Consejo de Guardianes, el órgano garante de la Constitución iraní, con poder de veto.

Su sede se encuentra en Qom, al sur de Teherán, la segunda ciudad más sagrada de Irán después de Mashhad.

La votación para elegir al nuevo Líder Supremo se celebra a puerta cerrada.

Como en un cónclave, los expertos examinan a los candidatos cualificados y se consultan entre sí.

Los criterios para seleccionar al Líder Supremo, según el Artículo 107 de la Constitución, son "erudición islámica, justicia, piedad, sólida visión política y social", así como "valentía, capacidad administrativa y liderazgo adecuado".

Si no se encuentra ningún candidato con esta superioridad, los expertos eligen y declaran a uno de ellos como Líder Supremo.

La primera Asamblea de Expertos, elegida en 1983, eligió a Alí Jamenei como Líder Supremo tras la muerte de Jomeini en 1989.

La Constitución de la época, aprobada en 1979, estipulaba que el Líder debía ser un "Marja-e Taqlid", es decir, una "fuente de emulación", como se conoce a los grandes ayatolás chiítas.

Sin embargo, Jamenei ni siquiera era ayatolá cuando fue elegido: eso requirió una enmienda constitucional, también impulsada por Ruholla Jomeini, que establecía que las funciones de Rahbar también podían ser desempeñadas por un jurista islámico (Faqih) que no hubiera alcanzado ese estatus.

La actual Asamblea de Expertos fue elegida en marzo de 2024.

Tras la muerte de Jomeini, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, predijo "uno o dos días" para el nombramiento del nuevo Líder Supremo. (ANSA).