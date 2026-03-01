Medio Oriente: la CIA dio ubicación a aviones israelíes, el bombardeo sobre Jamenei

En esta ocasión, fue la CIA la que proporcionó la ubicación del objetivo más importante y los jets de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lo atacaron lanzando al menos 30 bombas sobre el centro de mando donde se encontraba junto a los altos mandos del aparato militar y de seguridad, confiando en que las negociaciones diplomáticas aún estaban abiertas

Se trata de un intercambio inverso al ocurrido en enero de 2020, cuando fue el Mossad quien informó a Estados Unidos sobre los movimientos del general iraní Qasem Soleimani, quien fue eliminado con un dron cerca del aeropuerto de Bagdad, en Irak

La última sorpresa táctica también fue posible gracias a la presencia de infiltrados dentro del régimen y al uso de Claude, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic, para evaluaciones de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de batalla, a pesar de la prohibición de la startup

Según los detalles revelados por medios estadounidenses, la CIA seguía a Jamenei desde hace meses, obteniendo cada vez mayor certeza sobre sus movimientos

En junio pasado, con planes en marcha para atacar las instalaciones nucleares iraníes, Donald Trump afirmó que Estados Unidos sabía dónde se escondía el Guía Supremo y que podrían matarlo

Esa información se basaba en la misma red en la que la agencia de Langley confió recientemente, cuando supo que una reunión entre los principales funcionarios iraníes se llevaría a cabo el sábado por la mañana en un complejo de la dirigencia en el corazón de Teherán, con la presencia del líder supremo

Estados Unidos e Israel, que originalmente habían previsto un ataque nocturno para aprovechar la cobertura de la oscuridad, decidieron modificar el momento de la operación, aprovechando una ventana de oportunidad única para lograr una doble victoria: eliminar a los principales dirigentes iraníes y matar a Jamenei

La CIA pasó la información "altamente confiable" sobre la ubicación del Guía Supremo a Israel, que ejecutó una operación planificada durante meses

El operativo comenzó alrededor de las 6 de la mañana en Israel, con un número relativamente bajo de jets, pero armados con municiones de largo alcance y alta precisión

Dos horas y cinco minutos después de despegar, alrededor de las 9:40 en Teherán, los misiles de largo alcance impactaron en el complejo de Beit-e Rahbari, el verdadero centro del poder en Irán, donde se toman todas las decisiones estratégicas y militares

Entre los presentes estaban, entre otros, el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh, el comandante de los Guardianes de la Revolución Mohammad Pakpour, el jefe del Estado Mayor Abdolrahim Mousavi, el almirante Ali Shamkhani, jefe del Consejo Militar, Seyyed Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, y Mohammad Shirazi, viceministro de Inteligencia

Los oficiales estaban en un edificio mientras que el Guía Supremo se encontraba en un ala subterránea, aunque no en el búnker más profundo

El bombardeo y el colapso del edificio no dejaron sobrevivientes. En ataques posteriores, Estados Unidos e Israel también diezmaron a los altos mandos de la inteligencia iraní, después de haber recopilado información sobre ellos

Este es otro golpe para la red de seguridad de Teherán, luego de los localizadores convertidos en artefactos explosivos contra Hezbolá, el asesinato de su líder Hassan Nasrallah en su refugio subterráneo en Beirut y la decimación del mando militar iraní el verano pasado. (ANSA)