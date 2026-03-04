Medio Oriente: La crisis se extiende también a los vuelos para el sudeste asiático

El equipo trabaja las 24 horas, operando para cubrir todos los horarios y responder a las llamadas de quienes necesitan apoyo.

El corazón de esta unidad está compuesto por dos salas repletas de pantallas, teléfonos y otros instrumentos, admeás de contar con una cocina y un dormitoio con dos camas para que el personal pueda descansar sin tener que desplazarse.

Como explicó a ANSA una de las responsables de la Unidad durante una visita a sus instalaciones, la atención se amplió recientemente a la situación de los desplazamientos de italianos hacia y desde varios países del sudeste asiático.

Muchos vuelos hacia estas regiones pasan por áreas que son especialmente vulnerables a las represalias de Irán, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, incluidas los Emiratos Arabes Unidos, Qatar, Barein y Kuwait.

Y, por lo tanto, se multiplican las cancelaciones de vuelos programados en la zona. En otras palabras, se trata de una crisis que se "expande como una mancha de aceite".

Para aquellos que tienen programados viajes en los próximos días, no solo a Maldivas o Sri Lanka, sino también a países como Tailandia, Vietnam o Camboya, se les recomienda que tengan en cuenta esta situación.

La probabilidad de cancelación de vuelos reservados con antelación es "alta" en los próximos días y los inconvenientes podrían surgir incluso si el viaje hacia el destino se realiza sin problemas, debido a dificultades potenciales al regresar.

Las recomendaciones generales incluyen mantenerse lo más actualizado posible con la información más reciente de aerolíneas, operadores turísticos y canales oficiales como el sitio viaggiaresicuri.it.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, aseguró que la Farnesina está haciendo "todo lo posible" para enfrentar situaciones de este tipo.

El primer objetivo es superar las 10.000 personas que salieron de los países de mayor riesgo para este miércoles.

Aproximadamente 1.500 ya comenzaron su evacuación de las áreas del Golfo, principalmente a través de Omán y Arabia Saudita.

"Estamos trabajando para organizar vuelos chárter adicionales", añadió Tajani, poniendo como ejemplo la labor en curso para "recoger a alrededor de 3.000 italianos que están esperando regresar" desde las Maldivas.

Sin embargo, advirtió que también hay personas de muchos otros países en la misma situación: "Los franceses serán entre 200.000 y 300.000, al igual que los británicos", subrayó, explicando que hay un bloqueo en los tres principales aeropuertos del Golfo, aunque las operaciones están "recuperándose lentamente". (ANSA).