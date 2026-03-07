Medio Oriente: "La guerra es patriarcado", la obra de Laika por el 8 de marzo

El póster, colocado en vía Boncompagni, a pocos pasos de la Embajada de Estados Unidos, representa a una militante transfeminista que rompe un misil en dos con una patada.

La artista explica que esta jornada de lucha llega en un momento terrible para la humanidad, en el que "los vientos de una guerra a gran escala soplan cada vez con más fuerza".

"Una guerra querida por líderes despóticos que —afirma en un comunicado— ignoran el derecho internacional y son responsables de la muerte de miles de vidas, a menudo mujeres y niños, solo por sus intereses económicos y por sus dinámicas de poder".

Según Laika, "la guerra es patriarcado" porque es su expresión más extrema.

"Con la lógica del dominio, la violencia y la subordinación, la guerra aplica a escala global la jerarquía patriarcal, donde la fuerza, la violencia y el control prevalecen sobre la diplomacia, la cooperación y los derechos".

La artista agrega: "Guerra es también la que nuestro gobierno ha decidido hacer contra las mujeres, contra las subjetividades feminizadas, contra las personas trans y no binarias a través del proyecto de ley Bongiorno, cuyo objetivo es socavar la credibilidad de quienes sufren violencia y proteger a quienes abusan, agravando la victimización en los tribunales".

La artista concluyó con un llamado: "Hoy más que nunca es importante salir a la calle el domingo 8 de marzo y participar en la huelga del lunes 9 de marzo. Estar contra la guerra y contra el patriarcado significa estar del lado correcto de la historia". (ANSA).