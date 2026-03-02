Medio Oriente: la guerra llega a los cielos, colapso aéreo global

El cierre casi simultáneo de espacios aéreos en Irán, Irak, Israel y gran parte del Golfo Pérsico provocó una interrupción sin precedentes en uno de los principales corredores del transporte mundial, paralizando hubs estratégicos como Dubái, Doha y Abu Dhabi y dejando varados a cientos de miles de pasajeros en todo el planeta.

La crisis ya es considerada por analistas del sector como la mayor disrupción aérea desde la pandemia de Covid-19.

El impacto excede ampliamente la región en conflicto. El Golfo funciona como el punto de conexión natural entre Europa, Asia y Oceanía: cada día decenas de miles de pasajeros transitan por aeropuertos operados por Emirates, Qatar Airways o Etihad.

Cuando ese nodo se apaga, el sistema global entero se desordena. Más de 3.000 vuelos fueron cancelados o desviados en pocas horas, obligando a aerolíneas europeas, estadounidenses y asiáticas a rediseñar rutas completas, suspender operaciones o realizar trayectos mucho más largos y costosos en combustible.

Incluso se registraron vuelos intercontinentales que debieron regresar a su punto de origen tras más de 15 horas en el aire, símbolo del nivel de incertidumbre operacional generado por el conflicto.

Las guerras modernas no solo cierran cielos: encarecen volar. El aumento inmediato del precio del petróleo —clave para una industria donde el combustible representa hasta el 30% de los costos operativos— golpea simultáneamente a las aerolíneas mientras estas enfrentan tripulaciones dispersas, aeronaves fuera de posición y seguros de riesgo en alza.

Las acciones de compañías aéreas en Europa, Asia y Estados Unidos cayeron entre 5% y 10% tras la escalada militar, reflejando el temor de los mercados a una crisis prolongada del transporte internacional.

El cierre del espacio aéreo de Medio Oriente se suma además a un mapa global ya fragmentado por la guerra en Ucrania.

El resultado es un planeta con menos corredores seguros para volar, trayectos más largos y una aviación cada vez más dependiente de la estabilidad geopolítica.

Según datos de seguimiento aéreo, amplias zonas de Asia Occidental permanecen total o parcialmente cerradas mientras el conflicto entra en su tercer día, empujando al sector hacia una de sus peores crisis operativas recientes.

Mientras gobiernos calculan costos militares y diplomáticos, las aerolíneas enfrentan una realidad inmediata: rutas imposibles, pasajeros atrapados y un sistema global diseñado para la conectividad repentinamente fragmentado. (ANSA)