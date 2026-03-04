Medio Oriente: La guerra llega al Mediterráneo, misil contra Turquía

Por Laurence Figá -Talamanca (ANSA) - ROMA, 04 MAR - El epicentro sigue siendo Irán, pero la guerra desesncadenada por Estados Unidos e israel, en su quinto día, se expande como una ola, desde el Mediterráneo hasta el Océano Indico. Un misil balístico de teherán lanzado hacia el espacio aéreo turco fue abatido por los sistemas de defensa de la OTAN, después de haber sobrevolado Siria e Irak.

En el lado opuesto del Mar Arábigo, cerca de Sri Lanka, un submarino estadounidense atacó y hundió una fragata iraní, causando al menos 87 muertes entre los marineros y más de 30 desaparecidos.

Los países del Golfo continúan interpceptando misiles y drones lanzados en represalia por Irán, así como Israel que, a su vez, atacó los centros de comando de los pasdaran (los guardianes de la revolución) y de los basij y derribó un caza iraní en los cielos de la capital de la República islámica.

La Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuán además su avanzada en el sur del Líbano, donde afronta "enfrentamientos a corta distancia" con Hezbolá.

"El régimen iraní terminó", sentenció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, asegurando que las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel asumirán "el control total de los cielos iranianos" en menos de una semana y anunciando la llegada de refuerzos al teatro de guerra.

El secretario de Defensa también afirmó que el lanzamiento del misil iraní hacia Turquía no activará el artículo 5 de la OTAN, que obliga a los aliados a intervenir en defensa de un miembro bajo ataque.

El misil interceptado habría caído en el distrito turco de Dortyol, en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria.

Fuentes de Ankara sostienen sin embargo creen que no estaba dirigido al territorio turco, sino hacia "una base en Chipre griega", que ya había sido atacada en días anteriores, y que desvió su rumbo.

Turquía convocó al embajador iraní e instó a Teherán a "evitar la expansión del conflicto".

"Nuestra capacidad para garantizar la seguridad de nuestro país está en su nivel más alto", advirtió el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mencionando una "estrecha consulta con nuestros aliados de la OTAN".

Según fuentes de la Alianza, fueron las propias fuerzas armadas turcas integradas en la OTAN las que interceptaron el misil.

Sobre la misma trayectoria de Turquía, Irak quedó en la oscuridad absoluta por un apagón energético que involucró a todo el país, antes de verse obligado a derribar drones cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, donde se encuentra una base militar que también alberga una misión diplomática estadounidense.

La embajada de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar el país "tan pronto como puedan hacerlo de manera segura" y, mientras tanto a "permanecer donde están con suministros de alimentos, agua y medicamentos". También se escucharon explosiones en Erbil, en el Kurdistán iraquí.

Pero es aún Teherán la que sufre la mayor presión militar.

El ejército israelí declaró haber golpeado "un importante complejo militar", que albergalos centros de comando de los Guardianes de la Revolución, de la Fuerza de elite Quds y de la fuerza paramilitar Basij. Y de haber lanzado una ola de ataques sobre lugares de almacenamiento de misiles balísticos y de crucero en Isfahan y Shiraz.

Al igual que el premier israelí, Benjamín Netanyahu, en los días anteriores, el portavoz de las FDI, Effie Defrin, difundió un video en farsi asegurando a los iraníes que "la ofensiva tiene como único objetivo al régimen".

Un régimen que pierde apoyo día a día y que, aparentemente, también tiene dificultades para nombrar a un sucesor de Ali Khamenei, asesinado en el primer día de guerra. El nombre de su hijo, Mojtaba, parece no tener confirmaciones hasta el momento.

Sin embargo, los leales al ex Guía Supremo insisten, al menos en palabras: "Tenemos una historia y una civilización que demuestran que no tenemos miedo de la guerra y no tememos continuarla", dijo el exvicepresidente y consejero de Jamenei, Mohammad Mokhber, asegurando que Irán no tiene intención de negociar con Estados Unidos.

Sin embargo, según el diario New York Times, representantes de la inteligencia de Teherán enviaron un mensaje a la CIA indicando su disposición a negociar el fin de la guerra.

La misma agencia estadounidense estaría ya trabajando para armar a las fuerzas kurdas y fomentar una revuelta popular en el país que podría dar el golpe final a un régimen ya al borde del colapso.

En tanto, mientras Rusia condena la escalada pero se mantiene al margen, China decidió enviar a la región a su enviado especial para Medio Oriente para llevar a cabo "esfuerzos de mediación" no especificados. (ANSA).