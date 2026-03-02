Medio Oriente: la guerra se expande, Israel bombardea Líbano

(ANSA-AFP) - BEIRUT, 02 MAR - El ejército de Israel lanzó anoche una ofensiva hacia Líbano en respuesta a los ataques del grupo Hezbolá, una extensión del conflicto de Medio Oriente, tras la arremetida del Estado judío y de Estados Unidos contra Irán. Las incursiones aéreas en Líbano se intensificaron tras el disparo de misiles y drones que impactaron el norte del Estado judío, generando evacuaciones masivas y desplazamientos de miles de habitantes de localidades fronterizas y suburbios capitalinos. Los ataques israelíes contra Líbano han causado al menos 31 muertes y 149 personas heridas. Así lo reporta el Ministerio de Salud libanés, según informa el portal Haaretz.

"Estamos preparados para cualquier escenario, y todo depende de la evolución sobre el terreno, pero a corto o medio plazo no hay planes para lanzar una operación terrestre en el Líbano", aclaró el portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI), Nadav Shoshani, en respuesta a una pregunta durante una sesión informativa con periodistas. La prensa había señalado que era posible una inminente incursión terrestre.

"Las FDI han eliminado a Sayed Yahya Hamidi, viceministro iraní de Inteligencia responsable de los 'asuntos israelíes', y a Jalal Pour Hossein, jefe de la división de espionaje del Ministerio de Inteligencia", declaró el portavoz militar israelí. Durante la guerra, soldados israelíes encontraron varios documentos en la Franja de Gaza que revelaban repetidos intentos de establecer una sala de operaciones de inteligencia conjunta de las organizaciones terroristas Hezbolá y Hamás y la Guardia Revolucionaria Islámica en Líbano, dirigida por personal del Ministerio de Inteligencia iraní.

El ministerio, sujeto a sanciones estadounidenses durante años, es también la herramienta central del régimen iraní para monitorear las actividades civiles, proporcionando la información que ha permitido la violenta represión de las protestas a lo largo de los años, añade el comunicado.

Israel lanzó decenas de ataques en Líbano esta mañana, después de que Hezbolá lanzara cohetes y drones contra Israel durante la noche. Miles de personas salieron a las calles en Beirut y el sur del Líbano para huir de los ataques israelíes contra la capital, lanzados durante la noche.

Después de que un portavoz militar israelí emitiera órdenes de evacuación para 55 pueblos y ciudades diferentes en todo el Líbano, pidiendo a los residentes que se alejaran al menos un kilómetro por encontrarse cerca de "instalaciones de Hezbolá", oleadas de personas comenzaron a huir del suburbio beirutí de Dahieh en coche y a pie, y se formaron filas de coches frente a las gasolineras en la ciudad sureña de Tiro, a medida que los residentes se dirigían al norte. Las carreteras de Dahieh a la capital estaban congestionadas con motos y coches que circulaban sobre escombros de ataques anteriores.

En el sur, la gente se dirigió hacia el norte por ambos lados de la carretera para escapar del tráfico, mientras que los vídeos mostraban los tejados de los edificios de Dahieh envueltos en llamas y los restos calcinados de coches al pie de los edificios derrumbados. Mientras se apresuraban a huir, los testigos informaron haber visto ráfagas de cohetes volando.

Desde el sur del Líbano hacia Israel.

Informes similares también llegan del norte. En el distrito libanés de Kura, al norte del país, los residentes de las aldeas de Bziza y Rasmiska informaron haber recibido llamadas telefónicas de personas que se identificaron como israelíes, instándolos a evacuar sus hogares. Las fuerzas de seguridad libanesas están verificando las llamadas.

Un alto general israelí afirmó que el ejército intensificará sus ataques contra el Líbano tras lanzar incursiones en respuesta al lanzamiento de cohetes reivindicado por el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán. "Hezbolá ha priorizado al régimen iraní sobre el Estado del Líbano y ha lanzado un ataque contra nuestros civiles... pagarán un alto precio", declaró Rafi Milo, jefe del Comando Norte del ejército israelí. "Los ataques continúan y su intensidad aumentará", declaró en un comunicado militar.

A su vez, el jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó que los combates contra el grupo militante libanés Hezbolá podrían durar "muchos" días. "Hemos lanzado una ofensiva contra Hezbolá", declaró Zamir en un video emitido por el ejército.

"Debemos estar preparados para varios días de combates, muchos", añadió.

"A los residentes del Líbano que evacuaron sus hogares anoche por su propia seguridad: las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan atacando. Por la seguridad de ustedes y sus familias, no regresen a sus hogares", escribió el portavoz de las FDI en árabe en sus redes sociales.

Este lunes, el hospital gubernamental Mays al-Jabal, en el distrito de Marjeyun, de Líbano, fue completamente evacuado después de que médicos y personal recibieran amenazas israelíes en sus teléfonos móviles. Fuentes locales informaron de ello, especificando que todos los residentes ya han abandonado la zona por temor a los bombardeos israelíes.

En tanto, el presidente libanés, Joseph Aoun, condenó el lanzamiento de cohetes de Hezbolá contra Israel, lo cual socava los esfuerzos de Beirut por evitar verse involucrado en un conflicto regional.

"El lanzamiento de cohetes desde territorio libanés contradice todos los esfuerzos e iniciativas del Estado libanés para mantener al Líbano alejado de los peligrosos enfrentamientos militares que se están produciendo en la región", declaró Aoun en un comunicado, deplorando "la insistencia en utilizar una vez más al Líbano como plataforma para guerras que no le incumben". (ANSA-AFP).