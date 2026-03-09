Medio Oriente: la guerra terminará pronto, pero no esta semana, Trump

En su primera conferencia de prensa desde el inicio de la operación militar en Irán, Trump afirmó que Washington está preparado para actuar si se interrumpe el tránsito de crudo por el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

"Si intentan bloquear las exportaciones de petróleo, los golpearemos de manera mucho, mucho más dura", advirtió el mandatario. También señaló que, "si es necesario, los buques serán escoltados" por fuerzas estadounidenses a través del estrecho.

Trump sostuvo que la campaña militar avanza según lo previsto. "Estamos logrando grandes avances hacia nuestros objetivos militares en Irán", aseguró y sostuvo que el conflicto "terminará pronto, aunque no esta semana. Estamos muy cerca del final".

El presidente explicó que Estados Unidos podría ampliar los ataques contra la infraestructura estratégica iraní, aunque por ahora decidió no hacerlo.

"Podríamos atacar la producción eléctrica de Irán, pero no queremos hacerlo. Hemos dejado algunos objetivos sin tocar por si necesitamos golpear más adelante".

Según Trump, la ofensiva se produjo después de que fracasaran las negociaciones con Teherán. "Durante las conversaciones, Irán insistía en el tema nuclear y en el uranio enriquecido. Si no hubiéramos atacado, ellos nos habrían atacado primero", afirmó.

El mandatario añadió que las agencias federales están vigilando posibles células iraníes durmientes en Estados Unidos, tras detectar comunicaciones cifradas que, según fuentes citadas por medios estadounidenses, podrían estar dirigidas a estos grupos.

Trump también se refirió a la situación política en Irán tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei y la elección de su hijo Mojtaba Khamenei.

"Nadie tiene idea de quién dirigirá realmente el país", declaró. "Sus líderes terroristas ya se fueron o están contando los minutos que les quedan. Ahora nadie sabe quién tomará el control".

El presidente dijo estar "decepcionado" con el nombramiento del nuevo líder supremo y dejó entrever que preferiría una figura diferente al frente del país.

"Me gusta la idea de alguien de adentro que pueda funcionar bien. Lo hicimos en Venezuela: es una fórmula que funciona", comentó.

Y añadió: "Creemos que Irán debería poner un presidente o jefe de Estado capaz de hacer algo pacífico, para variar".

En paralelo, Trump anunció que Washington relajará algunas sanciones vinculadas al petróleo para contener la subida de los precios internacionales causada por la guerra.

"Estamos eliminando algunas sanciones relacionadas con el petróleo para bajar los precios", afirmó tras mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin.

El mandatario acusó además a Irán de provocar una subida artificial en el mercado energético. "Los precios del petróleo están inflados artificialmente por la conducta de Irán", dijo.

Trump añadió que, según comentó el presidente chino Xi Jinping, las sanciones podrían suspenderse temporalmente mientras se estabiliza la situación.

"Vamos a retirar las sanciones hasta que la situación se resuelva", afirmó.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ya está provocando fuertes turbulencias en los mercados energéticos y presiones políticas internas en Washington, ante el riesgo de que el aumento del precio del combustible golpee a los consumidores estadounidenses en un año electoral.

La posible interrupción del tránsito por el Estrecho de Ormuz es uno de los principales temores de los mercados, debido al volumen de petróleo que pasa por esa ruta estratégica del Golfo Pérsico. (ANSA)