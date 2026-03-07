Medio Oriente: la Iglesia dispuesta a colaborar con todos por la paz

La Iglesia "proclama el Evangelio de la paz" y está "dispuesta a colaborar con todos para salvaguardar este bien universal", dijo a los sacerdotes militares que asisten a quienes trabajan en la defensa del país. También enfatizó que el militar cristiano es "una vocación" y no solo "una profesión".

En un mensaje a los participantes del Foro de la Paz en la Universidad Loyola de su natal Chicago, Prevost reiteró: "Estamos llamados a promover una cultura de reconciliación capaz de superar la globalización de la impotencia, que nos lleva a creer que una era libre de conflictos es inalcanzable".

La actualidad internacional preocupa a la Santa Sede y también fue el centro de varias reuniones hoy, incluyendo la de Ignace Youssif III Younan, Patriarca de Antioquía de los Sirios en el Líbano, y la de la premier lituana, Inga Ruginienė.

Durante su encuentro en la Secretaría de Estado, abordaron la situación de Medio Oriente y Ucrania, "expresando la esperanza de que se realicen esfuerzos, en todos los niveles, para encontrar soluciones diplomáticas que detengan la guerra".

Mientras tanto, el Papa León XIV eligió hoy al nuevo nuncio en Estados Unidos. Será monseñor Gabriele Giordano Caccia, actualmente Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU en Nueva York; Caccia reemplaza al cardenal Christophe Pierre, de 80 años, quien renunció al cargo por exceder el límite de edad. Caccia, quien recientemente cumplió 68 años, es originario de Lombardía y es un veterano diplomático. Su carrera comenzó en Villa Nazareth, obra del cardenal Achille Silvestrini, un semillero de diplomáticos vaticanos.

Fue allí, en la Secretaría de Estado, donde nació la conexión de Caccia con el actual jefe de la diplomacia vaticana, el cardenal Pietro Parolin. Tras una estancia en Tanzania, a principios de la década de 2000, fue asesor de la Secretaría de Estado para Asuntos Generales, cuando Parolin era subsecretario para las Relaciones con los Estados. Desde 2009, fue embajador del Papa en el Líbano, lo que le permitió profundizar su conocimiento de una de las regiones más conflictivas del mundo: Medio Oriente.

De 2017 a 2019 dirigió la Nunciatura en Filipinas durante los difíciles años de la presidencia de Rodrigo Duterte.

Posteriormente, se trasladó a la representación del Vaticano ante las Naciones Unidas, donde Caccia se ha pronunciado constantemente en defensa de los más vulnerables, especialmente de los migrantes. Será él quien se ponga en contacto con la administración de Donald Trump, y el primer Papa estadounidense ha decidido confiar a un prelado italiano este reto, que promete ser muy delicado. (ANSA).