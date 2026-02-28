Medio Oriente: La mira apunta al aparato militar de Teherán

El líder político y religioso, el ayatolá Alí Jamenei, no se encuentra en Teherán. Sky News cita a un funcionario iraní, que afirma eso. El líder supremo ha sido trasladado a un lugar seguro, según el funcionario.

Medios estadounidenses e israelíes informan que la operación en curso en Irán es una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel y que uno de los objetivos es un complejo presidencial iraní, según medios israelíes y fuentes de la oposición iraní.

Las mismas fuentes confirman que el líder supremo ;;Jamenei, ha sido trasladado a un lugar seguro.

Israel "estima" que Ali Shamkhani, considerado un asesor cercano del líder supremo y figura clave en el programa nuclear de Teherán, podría haber muerto en los ataques de hoy contra Irán, según informa Canal 12.

Medios de comunicación iraníes confirman que altos mandos y políticos de los Pasdaran resultaron heridos y también algunos abatidos.

La oficina del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en Teherán fue atacada durante la operación militar conjunta. Según la agencia de noticias iraní Mehr, Pezeshkian resultó ileso.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el ejército estadounidense lanzaron una amplia y poderosa operación conjunta que ha dañado radicalmente al régimen terrorista iraní", declaró el portavoz de las FDI en un comunicado, añadiendo que el Jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, y los comandantes del ejército están evaluando la situación.

Medios de comunicación iraníes informaron de dos grandes explosiones en la ciudad de Qom, al sur de Teherán. También se produjeron explosiones en las ciudades de Isfahán, Karaj, Ilam, Jorramabad, Tabriz y Kermanshah, según informó la agencia de noticias FARS.

Las líneas de internet y telecomunicaciones quedaron cortadas en algunas zonas de Teherán, y el aeropuerto de Mehrabad también fue atacado. Los medios iraníes también informaron de ciberataques contra sitios web y medios de comunicación del país, según el periódico israelí Haaretz. Entre los medios atacados se encontraban la agencia de noticias semioficial Tasnim y la agencia de noticias ISNA.

Los continuos ataques militares estadounidenses contra Irán se están llevando a cabo por aire y mar, dijeron altos funcionarios estadounidenses a la prensa de ese país.

Decenas de ataques estadounidenses están en marcha con aviones lanzados desde bases en Oriente Medio o desde portaaviones, según informa el New York Times, citando a un funcionario estadounidense.

El ataque en curso contra Irán será más extenso que los ataques de junio contra las instalaciones nucleares iraníes, informa el New York Times, citando a funcionarios de la administración. (ANSA).