Medio Oriente: la ONU alerta, la guerra puede "escaparse de control"

"El nivel de sufrimiento y daño causado a los civiles en toda la región es enorme", afirmó Guterres en un mensaje publicado en la red social X, en el que condenó los ataques que sacuden Medio Oriente.

"Es hora de detener los combates y avanzar hacia negociaciones diplomáticas serias. Lo que está en juego no podría ser más alto", agregó.

La advertencia del jefe de la ONU llega en un momento de fuerte escalada militar en la región, tras los ataques y contraataques entre Estados Unidos, Israel e Irán que han elevado el temor a un conflicto regional más amplio.

En los últimos días, la tensión aumentó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, exigiera públicamente la "rendición incondicional" de Irán y anunciara una nueva fase de presión militar contra Teherán. Washington sostiene que el objetivo es debilitar la infraestructura del régimen iraní, mientras aliados de Estados Unidos en la región han advertido sobre el riesgo de que la guerra se extienda a otros países de Medio Oriente.

Consultado sobre esas declaraciones, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que Guterres continuará presionando para que las partes regresen a la mesa de negociaciones.

"La situación es horrible pero puede empeorar fácilmente, y la única manera de resolverla es mediante negociaciones", afirmó el portavoz desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Mientras tanto, la ONU también pidió investigaciones rápidas sobre recientes ataques israelíes en Líbano que dejaron víctimas civiles.

La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, sostuvo que el impacto del conflicto ya es devastador.

"El efecto de este renovado enfrentamiento está a la vista: los civiles están pagando un precio extremadamente alto", afirmó.

Shamdasani pidió investigaciones exhaustivas para determinar si los ataques respetaron el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de distinción entre objetivos civiles y militares, proporcionalidad y precaución.

La ONU advirtió que, sin una desescalada inmediata, la guerra podría extenderse aún más en Medio Oriente, agravando la crisis humanitaria y generando un conflicto de consecuencias imprevisibles para la región. (ANSA)