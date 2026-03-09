Medio Oriente: la OTAN intercepta un misil sobre Turquía, cazas de Londres en acción

Sobre la crisis en Medio Oriente comienza a moverse aquel Occidente donde no ondea la bandera estadounidense. Lo hace, ante todo, con Londres y la RAF, que por primera vez desde el inicio del conflicto derriba drones iraníes dirigidos a Jordania y Baréin. Pero también lo hace con Francia, donde el presidente Macron llega a Chipre y advierte a Irán sobre posibles ataques a la isla.

El siguiente paso podría ser el estrecho de Ormuz, centro de la crisis petrolera.

"Estamos preparando una misión para escoltar los barcos tras el final más caliente del conflicto", anunció Macron.

Desde el punto de vista diplomático, la posición de los países europeos sigue siendo diferente a la de Estados Unidos e Israel. La búsqueda de una vía negociadora ha sido, no por casualidad, el centro de la videoconferencia entre los líderes de la UE y de los países del Golfo.

A ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, les aseguraron, ante todo, total solidaridad.

"La UE está lista para contribuir de cualquier manera posible para ayudar a distender la situación y facilitar el regreso a la mesa de negociaciones", subrayaron Costa y von der Leyen, expresando "profunda preocupación", en particular, por la situación en Líbano.

Sin embargo, la solución diplomática parece aún lejana. La OTAN, por segunda vez, interceptó un misil iraní sobre Turquía.

El misil balístico fue destruido en los cielos del sureste del país, lo que desató la ira de Ankara, que convocó al embajador iraní en Turquía para formalizar su protesta.

La verdadera novedad en el terreno llegó por la noche, cuando el ministerio de Defensa británico anunció que dos cazas Typhoon habían derribado drones iraníes dirigidos a Jordania y Baréin y que estaban en curso "operaciones aéreas defensivas" en apoyo de los Emiratos Árabes Unidos.

La entrada en acción de la RAF siguió al anuncio del refuerzo de la presencia militar estadounidense en Gran Bretaña, donde tres B-52 aterrizaron en la base de Fairford, en Gloucestershire.

La llegada de los bombardeos selló el inicio de una mayor participación de Londres en las operaciones, después de las tensiones de los días anteriores entre el premier, Keir Starmer, y el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, Londres desmintió el despliegue -revelado por filtraciones en algunos medios- del HMS Prince of Wales.

Sin duda, los contactos entre Starmer y Macron aumentaron, con un objetivo, ante todo: mantener lo más posible la guerra lejos del Mediterráneo y contener las consecuencias económicas y energéticas del conflicto.

En Chipre, junto al presidente, Nikos Christodoulídis, y al primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, el jefe del Elíseo advirtió claramente a Teherán que atacar la isla significaría declarar la guerra a Europa.

Francia -subrayó Macron a bordo del portaaviones Charles De Gaulle- no participa en la guerra en curso y sigue convencida de que un cambio de régimen en Irán no se logra solo con bombas.

Al mismo tiempo, París está lista para actuar en una misión "puramente defensiva" que proteja la navegación en el estrecho de Ormuz. Esa franja de mar, al igual que la asociación con los países del Golfo, sigue siendo prioritaria para Europa, y en Bruselas no se descarta un mayor fortalecimiento de la misión Aspides.

Sin duda, los efectos colaterales de una mayor participación militar de los países de la UE son evidentes para todos, comenzando por el riesgo de represalias por parte de células durmientes iraníes. Pero, como destacó Ursula von der Leyen en la Conferencia de embajadores de la UE, este es el tiempo de la acción.

Es el momento en que "Europa ya no puede ser un guardián del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá".

