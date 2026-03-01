Medio Oriente: la UE advierte a Irán, "no más ataques en el Golfo"; alerta de represalias

El Bundestag alemán alertó sobre la posible presencia de células durmientes iraníes en el continente, y la OTAN anunció que ha "readaptado el despliegue de sus fuerzas" ante las "potenciales amenazas desde Irán o la región".

La crisis en Medio Oriente fue el único tema tratado en una videoconferencia extraordinaria de los 27 ministros de la Unión Europea, convocada por la Alta Representante, Kaja Kallas.

Durante la reunión, el riesgo de una escalada incontrolada y la necesidad de apoyar al pueblo iraní contra el régimen dominaron el debate.

Los ministros dejaron claro que "los ataques indiscriminados del régimen contra nuestros socios marcan una escalada sin precedentes y deben cesar. Los grupos proxy iraníes deben mantenerse fuera del conflicto. Las amenazas al tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz son irresponsables y deben terminar".

Bruselas ya no considera un tabú la perspectiva post-Ayatolá.

Kallas afirmó en la red social X que "la muerte de Ali Jamenei es un punto de inflexión en la historia de Irán, abriendo camino a un Irán diferente".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó esta visión y pidió una "transición urgente y creíble en Irán".

Para mostrar solidaridad con los socios del Golfo, Von der Leyen mantuvo una maratón de llamadas con líderes de Emiratos, Arabia Saudita, Jordania, Bahréin, Omán y Kuwait, enfatizando la necesidad de "salvaguardar la estabilidad regional y proteger a los civiles".

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, destacó tres prioridades: apoyar esfuerzos de desescalada, garantizar la seguridad de los ciudadanos italianos y gestionar las consecuencias económicas del conflicto.

Tajani también reafirmó el papel central de la misión naval Aspides, que será reforzada con buques adicionales para "potenciar la seguridad marítima" en la zona, según anunció Kallas.

La evacuación de ciudadanos de la UE fue otro punto clave, con Bruselas asegurando coordinación entre los Estados miembros.

La situación sigue siendo fluida y aumenta el temor a que las represalias iraníes puedan involucrar a Europa.

Además de la OTAN, Francia desplegó el portaaviones Charles De Gaulle en el Mediterráneo Oriental, como parte de su estrategia de disuasión nuclear.

Por otro lado, se descartó la alarma sobre presuntos misiles dirigidos a Chipre, país más cercano a Medio Oriente y actual presidente rotatorio de la UE.

La noticia, difundida por el secretario de Defensa británico, John Healey, fue desmentida por el gobierno chipriota y el primer ministro británico, Keir Starmer, tras una conversación con el presidente Nikos Christodoulides.

Aumenta la alerta sobre posibles acciones de represalia iraníes en Europa.

Marc Henrichmann, presidente del comité parlamentario alemán de control de inteligencia, advirtió que "no se puede descartar el peligro de represalias por parte de células durmientes iraníes".

"El régimen iraní -explicó- demostró repetidamente ejercer el terror más allá de sus fronteras. No se pueden excluir medidas de retaliación". (ANSA).