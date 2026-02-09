Medio Oriente: la UE condena decisión de Israel de ampliar su control en Cisjordania

La expansión de los asentamientos en Cisjordania contradice directamente los Acuerdos de Oslo, de los que Israel es signatario, y también corre el riesgo de socavar directamente el Protocolo de Hebrón entre Israel y la Autoridad Palestina y poner en peligro el delicado statu quo de los lugares religiosos, enfatizó el portavoz, reiterando que las anexiones son ilegales según el derecho internacional y socavan la sostenibilidad de la solución de dos Estados.

"Nuestra postura sobre la Junta de Paz de Gaza no ha cambiado. Tenemos varias preguntas sobre varios elementos del Estatuto, en particular su mandato, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas", comentó luego un portavoz de la Comisión Europea.

"Estamos dispuestos a colaborar con Estados Unidos en la implementación del Plan Integral de Paz para Gaza, con la Junta comprometida con su misión como administración de transición", enfatizó el portavoz.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que la UE envíe un representante a la reunión inaugural del 19 de febrero en Washington, el portavoz afirmó no tener información al respecto.

Las sanciones anunciadas el pasado septiembre contra Israel —incluida la posibilidad de suspender la financiación de Horizon— como herramienta para presionar a Israel a cambiar su postura sobre Gaza y Cisjordania siguen sobre la mesa, amplió luego el portavoz del ejecutivo de la UE.

Y aclaró que las iniciativas no son "contra Israel ni contra el pueblo israelí", sino una respuesta a la catástrofe humanitaria en Gaza y a las acciones en Cisjordania que "socavan la solución de los dos Estados", incluyendo el avance del plan de asentamientos E1 y las recientes decisiones del gabinete israelí de ampliar el control.

Desde el anuncio de las sanciones, enfatizó el portavoz, el contexto "ha cambiado con el plan de paz del presidente Trump y el lanzamiento de la Fase 2", pero "la situación sobre el terreno sigue siendo grave". Cualquier decisión final "reflejará el progreso, o la falta de él, en materia de paz y estabilización", añadió y subrayó que Bruselas "sigue de cerca la situación sobre el terreno". (ANSA).