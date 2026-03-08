Medio Oriente: la UE se mantiene firme, reunión con los países del Golfo

Mientras tanto, las capitales europeas multiplican las iniciativas diplomáticas: se espera que el presidente francés, Emmanuel Macron, esté en Chipre, mientras que el mismo Costa estará el miércoles en Bakú para hablar con la dirección azerbaiyana sobre energía y la crisis en Medio Oriente.

La videoconferencia del lunes, explican desde Bruselas, ofrecerá la ocasión de escuchar "Las evaluaciones de los líderes sobre la situación y discutir el apoyo adicional de la UE y de sus Estados miembros a los países de la región, así como las formas de poner fin al conflicto".

La iniciativa sigue a una reunión en videoconferencia entre los ministros de Exteriores de los 27 y aquellos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), quienes el pasado jueves pidieron una solución diplomática a la crisis, reafirmando el derecho de los países del Golfo a defenderse de los ataques iraníes.

En la declaración conjunta, las partes subrayaron su compromiso con la estabilidad regional, la protección de los civiles y el respeto al derecho internacional.

Bruselas teme especialmente las consecuencias económicas de la escalada y los riesgos para las rutas energéticas, comenzando por el estrecho de Ormuz.

En el ámbito económico y energético, también se prevé una reunión de los ministros de Finanzas del G7 sobre las consecuencias de la guerra, que luego estará en la agenda de las reuniones del lunes y martes de los ministros de Economía en Bruselas para la reunión del Eurogrupo y el Consejo de la UE Ecofin. Y también este lunes se convocará una reunión del grupo de trabajo de la Unión de la Energía para el Espacio Económico Europeo.

En el plano político y diplomático, las instituciones europeas insisten en la necesidad de evitar una mayor expansión del conflicto.

Von der Leyen y Costa están coordinando los contactos con los socios regionales mientras que los Estados miembros mantienen canales directos con los principales actores de la región.

En el marco de estas iniciativas también se enmarca la agenda de los líderes europeos.

Macron se espera en Chipre, donde Francia ha reforzado la presencia militar en el Mediterráneo oriental en el contexto de la crisis, mientras que Costa estará en Azerbaiyán el 11 de marzo.

En Bakú, el presidente del Consejo Europeo discutirá con la dirección azerbaiyana sobre la cooperación energética entre la UE y Azerbaiyán y sobre la situación en Medio Oriente, con especial referencia a la crisis con Irán.

Para Bruselas, la prioridad es evitar que la crisis se convierta en un conflicto regional más amplio con consecuencias para la seguridad europea y la economía global y evitar que la espiral militar empuje a Medio Oriente hacia el riesgo de "Caos".

Sin embargo, detrás de la línea común permanecen sensibilidades distintas entre las capitales sobre la gestión de la crisis y sobre las responsabilidades de la escalada, aunque en las últimas horas los gobiernos europeos han intensificado la coordinación diplomática. (ANSA).