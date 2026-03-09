Medio Oriente: lanzamientos de cohetes desde el Líbano impactan el centro de Israel
Un jardín de infantes cerrado en Ramla fue alcanzado
El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informó de esto tras los lanzamientos conjuntos de misiles de Irán y el Líbano en los últimos minutos.
Los servicios de rescate reportaron dos heridos leves en Ramla, en el centro de Israel, a causa de fragmentos interceptados que impactaron en una guardería cerrada.
Se espera que el sistema escolar israelí reabra parcialmente el miércoles, y cada municipio tendrá la facultad de decidir si lo hace. En las zonas más afectadas, en el centro y norte de Israel, muchos municipios ya han anunciado que no reabrirán, mientras que Jerusalén sí lo hará. (ANSA).