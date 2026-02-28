Medio Oriente: Las alarmas de presuntos ataques resuenan en Tel Aviv

En tanto, el Consejo de Seguridad Nacional de Israel (NSC) insta a sus ciudadanos en el extranjero a tomar precauciones, declaró el organismo en un comunicado publicado también en sus redes sociales.

"La escalada con Irán aumenta la probabilidad de que el régimen iraní lleve a cabo ataques en el extranjero contra objetivos israelíes o judíos en un futuro próximo, ya sea a través de otras entidades o individuos terroristas", señala el comunicado.

También insta a los ciudadanos a seguir ciertas medidas de precaución: abstenerse de publicar detalles sobre su paradero en el extranjero en redes sociales; evitar asistir a eventos relacionados con Israel o el mundo judío que no cuenten con medidas de seguridad; al visitar lugares protegidos relacionados con Israel o el mundo judío, prestar especial atención a objetos o personas sospechosas; y evitar entrar en zonas D.

En caso de amenaza o ataque, repórtelo a las fuerzas de seguridad locales lo antes posible (se recomienda conocer con antelación los números de emergencia del país que visita).

(ANSA).