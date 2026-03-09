Medio Oriente: las bolsas europeas en rojo

París cae un 2,2%, Madrid un 1,8%, Milán un 1,6%, Fráncfort un 1,45% y Londres un 1,35%, con los futuros estadounidenses en números rojos. El petróleo crudo (WTI +13,15% hasta los 102,90 US$ por barril) y el gas (+15% hasta los 61,40 euros por MWh) continuaron al alza, y el impacto de la inflación sugiere una doble subida de tipos del BCE este año.

Esto ha provocado un aumento de los rendimientos, con el diferencial entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos (BTP) y los bonos alemanes (Bunds) estable en 80 puntos básicos. El rendimiento anual italiano subió 7,7 puntos básicos hasta el 3,69%, el rendimiento alemán subió 3,7 puntos básicos hasta el 2,89% y el rendimiento francés subió 7,7 puntos básicos hasta el 3,59%. El dólar subió a 86,54 centavos y 74,89 libras, mientras que el oro subió un 0,2% hasta los 5098,77 US$ por onza y el bitcoin volvió a subir (+1,43% hasta los 68.212 US$).

Continuaron las ventas de semiconductores, desde Infineon (-3,7%) hasta ASML Holding (-3,52%) y STM (-0,88%), que ha iniciado la producción a gran escala en fotónica de silicio.

Las acciones bancarias se desaceleraron, incluyendo SocGen (-3,3%), Barclays (-3,12%), Santander (-3,05%), Unicredit (-2,74%), Mediobanca (-2,51%) y MPS (-2,41%) antes del canje de fusión. Banco BPM también cayó (-2,36%), mientras que Intesa Sanpaolo fue más cautelosa (-1,15%). Las acciones automotrices fueron débiles, incluyendo Ferrari (-3%) y Stellantis (-2,84%), mientras que Volkswagen (-1,15%) fue más cautelosa antes de sus estados financieros y Renault (-1,1%) mientras se prepara para revelar su plan estratégico. Shell (+1,84%) y BP (+1,2%) fueron compradas, mientras que ENI se mantuvo firme (+0,4%), mientras que TotalEnergies (+0,03%) permaneció estable.

El sector de defensa subió, con Leonardo (+4,88%), favorecido por los analistas de Barclays y Hensoldt (+4,75%), e impulsado por los analistas de Jefferies. Los productores de cables y suministros eléctricos Prysmian (-4,88%) y Schneider Electric (-4,5%) registraron pérdidas tras un informe de UBS sobre los efectos del conflicto en Irán.

El petróleo subió con fuerza en Nueva York, donde los precios subieron un 13,17% hasta los 102,87 US$ por barril.

A media mañana, los precios del petróleo se desaceleraban tras un aumento de casi el 20%.

El WTI de Texas cotiza ahora justo por debajo de los 100 US$ (99,8 US$, un aumento de casi el 10% desde el viernes). El crudo Brent del Mar del Norte cotiza a 103,10 US$ (un 11% más). Se espera una reunión virtual de los países del G7 para hoy para debatir la liberación coordinada de reservas estratégicas de crudo para frenar los precios. (ANSA).