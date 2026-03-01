Medio Oriente: Las FDI convocan a 100.000 reservistas

Lo informaron los medios israelíes, citando fuentes militares.

Además, las FDI informaron que la convocatoria es para asistir a la población civil, ya que Israel es blanco de ataques con misiles iraníes en represalia a la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el día anterior contra Irán.

Horas antes, el Comando del Frente Interior (Defensa Civil) llamó a aproximadamente 20.000 reservistas, quienes en las últimas 24 horas se unieron a las fuerzas regulares y de reserva del Comando del Frente Interior, ya desplegadas y operativas en todo el país, según un comunicado de esta rama del ejército responsable de la protección de los civiles en tiempos de guerra (ANSA).