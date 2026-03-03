Medio Oriente: las FDI entran al Líbano, Irán amenaza a Europa

"Las puertas del infierno se abrirán cada vez más" para Estados Unidos e Israel, advirtió el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el ejército ideológico de la República Islámica de Irán.

La embajada estadounidense en Riad anunció su cierre temporal y confirmó el martes que había sido atacada. Riad informó de "fuego limitado" tras el ataque de dos drones. La embajada estadounidense en Kuwait también cerró debido a las tensiones regionales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la salida de todo el personal diplomático "no esencial" de Qatar, Irak, Jordania, Baréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el ejército israelí anunció el martes por la mañana que estaba llevando a cabo "ataques simultáneos en Teherán y Beirut" contra objetivos militares iraníes y el movimiento chií libanés Hezbolá.

La cadena de televisión Al-Manar, afiliada al Hezbolá proiraní, informó que sus oficinas en los suburbios del sur de Beirut habían sido bombardeadas. Al igual que el día anterior, el ejército israelí instó a los residentes de decenas de pueblos y aldeas del Líbano a evacuar en previsión de los bombardeos.

La guerra ya ha desplazado al menos a 30.000 personas en el Líbano, según la ONU.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció entonces que el ejército "avanzaría y tomaría el control" de posiciones estratégicas adicionales en el Líbano para prevenir ataques a ciudades fronterizas israelíes.

El ejército libanés se está retirando de sus posiciones en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, en respuesta a la "escalada" del país, para preservar la "seguridad" de sus tropas, informó un portavoz.

Israel anunció el ataque contra el palacio presidencial iraní y el edificio del Consejo de Seguridad en el corazón de Teherán. El lunes por la noche, "numerosas municiones fueron lanzadas contra las oficinas presidenciales y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional", informó el ejército.

El martes se escucharon varias series de potentes explosiones en barrios de Teherán. Medios iraníes informaron de explosiones en Karaj (al oeste de Teherán) y en Isfahán, una importante ciudad en el centro del país.

De su lado, el ejército iraní afirmó el martes haber lanzado ataques contra Israel y una base militar estadounidense en Qatar. "Los destructivos drones de combate de las fuerzas terrestres, aéreas y navales del ejército (...) atacaron zonas militares del régimen sionista (israelí) en los territorios ocupados, así como bases de las fuerzas estadounidenses en Al-Udeid, Qatar", declaró el ejército. - La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el martes que había llevado a cabo un "ataque a gran escala" contra una base aérea estadounidense en Baréin. Afirmaron que "20 drones y tres misiles alcanzaron sus objetivos" y "destruyeron el puesto de mando principal de la base".

El martes, drones atacaron un puerto en Omán, impactando un tanque de combustible, según informaron medios estatales.

La diplomacia iraní advirtió a los países europeos contra cualquier implicación en la guerra después de que Alemania, Francia y el Reino Unido declararan su disposición a "acciones defensivas" para destruir las capacidades militares iraníes si había ataques a sus bases en la región: "Eso sería un acto de guerra".

Aviones de combate Rafale con base en los Emiratos Árabes Unidos realizaron "operaciones de seguridad aeroespacial" sobre bases francesas en Oriente Medio, declaró el martes el canciller de París, Jean-No‰l Barrot.

La Media Luna Roja Iraní anunció el martes que 787 personas habían muerto en todo el país desde el sábado. La organización especificó que 153 ciudades y más de 500 emplazamientos fueron alcanzados en todo Irán, con un total de más de 1.000 ataques.

Volker Trk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, declaró el martes estar "profundamente conmocionado" por el impacto de la guerra en Oriente Medio en la población civil y la infraestructura civil.

Un funcionario iraní amenazó el lunes con "incendiar cualquier barco que intente atravesar el estrecho de Ormuz, donde la navegación está paralizada".

China, que recibe gran parte de su petróleo a través del estrecho, "insta a todas las partes a cesar de inmediato sus operaciones militares" y a "mantener la seguridad de las rutas marítimas en el estrecho de Ormuz", para "evitar que la situación tenga un mayor impacto en la economía mundial".

Y ante la guerra los precios del petróleo siguen subiendo: el precio del crudo Brent alcanzó los 81 dólares. (ANSA).