Medio Oriente: Líbano, ocho muertos en ataques de Israel en el este y en el sur

Una fuente de Hezbolá declaró a AFP que un líder militar del grupo, respaldado por Irán, se encontraba entre los muertos en los ataques en el este del valle de la Becá.

Israel ha continuado atacando regularmente al Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024, que buscaba poner fin a más de un año de hostilidades con Hezbolá. Generalmente, afirmaba tener como objetivo al grupo, pero ocasionalmente también a militantes de Hamás.

Los ataques israelíes en la Becá "causaron un saldo inicial de seis muertos y más de 25 heridos, distribuidos en hospitales de la región", declaró la Agencia Nacional de Noticias, propiedad del estado (ANSA).