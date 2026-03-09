Medio Oriente: líbano quiere paz, busca negociar con Israel

El giro llega en medio de una creciente presión política interna provocada por la sangrienta campaña militar israelí dirigida contra Hezbollah, que sobre el terreno ha dejado numerosas víctimas civiles: alrededor de 500 muertos y más de 1300 heridos en apenas una semana.

A esto se suman 500.000 desplazados, muchos de ellos concentrados desde hace días al aire libre en una Beirut convertida, de hecho, en un enorme campo de refugiados.

Mientras el Parlamento libanés prorrogó su propio mandato por otros dos años —aplazando hasta 2028 las elecciones legislativas previstas para el próximo mayo—, el presidente Joseph Aoun abrió la puerta a "negociaciones directas con Israel", y el primer ministro Nawaf Salam reiteró la disposición del país a participar en un proceso que incluya también una dimensión civil —es decir, política y no únicamente táctico-militar— bajo supervisión internacional.

"Queremos una paz sólida, duradera y eficaz", afirmó Salam.

"Los israelíes han destruido Gaza, continúan colonizando Cisjordania y han anexado Jerusalén Este… no tenemos otra alternativa que impulsar una iniciativa basada en una fórmula muy simple: 'Tierra a cambio de paz'". Y añadió: "No puede existir una pax israelí duradera".

Durante toda la jornada, la aviación israelí bombardeó sin descanso los barrios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, así como varias localidades del sur del Líbano, donde la infantería israelí encuentra, sin embargo, la resistencia de los combatientes de la milicia creada, financiada y apoyada por Irán.

Precisamente "por cuenta de Irán", Hezbolá "busca el colapso del Líbano", denunció el presidente Aoun, quien asegura haber "frustrado" ese plan de Teherán.

La apertura de Aoun a negociaciones directas con Israel es interpretada por observadores cercanos a la milicia chiita como una rendición incondicional del Líbano en favor del Estado israelí, precisamente debido a la presión política interna generada por las consecuencias de los incesantes bombardeos.

Estos ataques se intensificaron dramáticamente desde el 2 de marzo, tras el lanzamiento de seis cohetes por parte de Hezbolá contra objetivos israelíes en represalia por la muerte de Jamenei.

En este contexto, las autoridades libanesas han recibido el apoyo político del líder sirio Ahmad Sharaa, histórico rival de Hezbolá y respaldado por Turquía y Estados Unidos. Sharaa, que ha declarado apoyar al presidente Aoun en su intención de desarmar al movimiento chiita, se ha sumado a quienes acusan a Irán de intentar "desestabilizar" la región.

Según Sharaa, Damasco ha reforzado sus fuerzas defensivas a lo largo de las fronteras para evitar que el conflicto "se desborde" hacia Siria, con el objetivo de "combatir organizaciones transfronterizas" e "impedir el uso del territorio sirio con esos fines".

Sin embargo, el territorio sirio parece quedar al mismo tiempo expuesto a las incursiones de Israel. En los últimos días, desde Siria se han registrado intentos de infiltración israelí en la retaguardia de Hezbolá en la Bekaa oriental.

