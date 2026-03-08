Medio Oriente: Lluvia ácida sobre Teherán tras ataque a depósitos petroleros

Lo informó el corresponsal de CNN desde Teherán.

"Se puede ver que la lluvia, el agua de lluvia, es realmente negra, aparentemente saturada de petróleo", dijo en su informe.

"Esto es lo que está sucediendo esta mañana, este tipo de lluvia cargada de petróleo que estamos experimentando sobre la capital iraní, después de los ataques", que tuvieron como blanco específico la refinería de Shahran en Teherán, que algunos videos mostraban envuelta en humo y llamas.

"Vi la explosión en la noche; iluminó el cielo, algo que nunca había visto: parecía el fin del mundo, o el comienzo de lo que me recuerda al infierno", dijo un residente local.

La Media Luna Roja Iraní advirtió a los residentes de Teherán sobre el riesgo de liberación de compuestos tóxicos a la atmósfera tras la explosión de depósitos de petróleo durante los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.

"Podría producirse una peligrosa lluvia ácida", parte de la cual ya comenzó a empapar la capital.

El Departamento de Defensa Civil instó a los residentes a permanecer en sus hogares.

Una enorme nube de humo se elevó sobre Teherán esta mañana, oscureciendo el cielo, seguida de una lluvia oscura sobre la capital. (ANSA).