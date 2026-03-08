Medio Oriente: lluvia ácida y humo negro, "En Teherán parece el día del juicio"

"Fue como si hubiera llegado el día del juicio. Quedé impactado. Nosotros, en Irán, hemos visto muchas escenas similares y momentos desgarradores que quedarán con nosotros para siempre", comentó Marjan, una maestra de 30 años, a ANSA.

Para muchos, el humo negro recuerda los días oscuros que han caracterizado al país y un futuro incierto. Una oscuridad a través de la cual nadie puede prever qué sucederá: ¿una vida tranquila y normal o una tierra completamente destruida?

"Justo anoche vi videos de la explosión del depósito de petróleo de Shahran, en la capital, que mostraban una enorme nube roja iluminando la zona. Además, el combustible fluía a través de los arroyos a lo largo de una de las carreteras cercanas, provocando una línea de fuego y llamas. ¡Realmente horrible!", dijo Sina, de 40 años, a ANSA.

La Media Luna Roja iraní advirtió a los ciudadanos poco después de las explosiones sobre el riesgo de compuestos tóxicos en la atmósfera, agravado por una leve lluvia. E instó a los residentes a permanecer en casa para protegerse de la peligrosa lluvia ácida, una mezcla negra de agua y combustible que cubrió las calles de Teherán.

A raíz del incidente, el gobierno redujo inmediatamente la cuota mensual de gasolina de 30 a 20 litros para las tarjetas de combustible personales en Teherán.

Sin embargo, muchas estaciones de servicio en la capital permanecieron cerradas y en algunas otras se formaron largas colas de autos. Aparte de las dificultades para abastecerse de gasolina, hasta ahora no se han reportado problemas significativos para la compra de alimentos en las tiendas, ya que, con miras al inminente Año Nuevo iraní que comienza el 21 de marzo, el mercado ya había hecho reservas. Pero comienzan a sentirse los primeros inconvenientes por una escasez de medicamentos en las farmacias.

En comparación con la guerra de 12 días entre Irán e Israel del pasado junio, menos personas están dispuestas a dejar Teherán y actualmente hay poca multitud o movimiento en las calles vacías.

Sin embargo, hay otra preocupación relacionada con los iraníes que residen en el extranjero y que han tenido dificultades para regresar debido a la cancelación de vuelos tras el nuevo conflicto.

Hamid, de 41 años, residente en Estados Unidos, viajó a Irán para ver a su familia hace unas semanas. Al final, decidió huir del país a través de las fronteras noroccidentales entre Irán y Armenia.

"Tenía que regresar pronto al trabajo, así que decidí tomar un autobús para cruzar el paso fronterizo de Norduz", declaró a ANSA.

"El paso estaba abarrotado, con alrededor de 1000 personas, principalmente jóvenes iraníes que residen en países como Estados Unidos, Italia, Francia y Hungría. Entre los viajeros también había extranjeros", añadió.

Y agregó: "La policía fronteriza armenia tiene una buena cooperación, gestionando los procedimientos para los 20-25 autobuses que llegan cada día desde diversas ciudades de Irán.

Tuve que esperar seis horas del lado iraní de la frontera, debido a problemas de internet, y finalmente crucé la frontera con Armenia a las 04:30". (ANSA).