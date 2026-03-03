Medio Oriente: lluvia de bombas sobre Irán, el hijo de Jamenei, nuevo Guía Supremo

(di Laurence Fig…-Talamanca) (ANSA) - ROMA, 03 MAR - Una red de fuego cruzado que atraviesa el Golfo Pérsico y rozando el Mediterráneo: así aparecen los cielos de Medio Oriente en el cuarto día de guerra

Estados Unidos e Israel continúan atacando a Irán "a gran escala", decididos a decapitar el régimen y a evitar que el liderazgo se renueve sin un cambio radical. Pero por la noche, la Asamblea de Expertos iraní eligió al hijo de Ali Jamenei, Mojtaba, como nuevo Guía Suprema, a indicación de las Guardias Revolucionarias

La noticia, inicialmente reportada por Iran International, fue luego recogida también por el medio israelí Haaretz

En la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían atacado el "más importante" cuartel general de los ayatolás en Teherán, y más tarde se dirigió a la Asamblea de Expertos en Qom, convocada para elegir al sucesor de Jamenei

No está claro si el palacio había sido evacuado a tiempo, como afirman los medios iraníes, o si fue atacado precisamente mientras se llevaba a cabo la votación para nombrar la nueva Guía Suprema, como informan fuentes israelíes

Según Channel 12, los 88 sabios ya se habían ido antes de la redada y en el lugar solo quedaban los "escrutadores", de los que luego no se supo nada

La elección del hijo de Jamenei toma por sorpresa a quienes esperaban que la votación, como había sostenido también Fars, pudiera ser aplazada después de los funerales del líder supremo Jamenei

Funerales que probablemente se llevarán a cabo la próxima semana en su ciudad natal de Mashhad

En cualquier caso, el Mossad ya advirtió, en un posteo en farsi, que "no importa quién sea elegido: su destino ya está escrito, solo el pueblo iraní elegirá a su futuro líder"

"El escenario más negativo en Irán en este momento es que el país sea tomado por alguien que sea peor" que Jamenei, coincidió el presidente estadounidense, Donald Trump, minimizando también la figura del hijo del sha, Reza Pahlavi, quien se mostró disponible

"El régimen está en su punto más débil" desde 1989, "no será una guerra infinita" sino "una acción rápida y decisiva", aseguró el premier israelí, Benjamin Netanyahu, quien mientras tanto dio la orden a las FDI de avanzar en el sur de Líbano para "proteger a Israel de Hezbolá"

El ejército judío también confirmó que había atacado sitios relacionados con el programa nuclear iraní, incluido "el complejo secreto de Minzadehei", donde el régimen continuaba intentando "desarrollar armas atómicas"

Irán, donde según un último balance de la Media Luna Roja se cuentan casi 800 muertos, continúa expandiendo el alcance de su represalia, tanto que el Departamento de Estado norteamericano instó a los estadounidenses a salir "inmediatamente" de hasta 15 países de la región

Dos drones iraníes golpearon la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, provocando un incendio limitado pero suscitando la ira de Trump y de Riad

Por la noche, también fue golpeado el estacionamiento adyacente al consulado estadounidense en Dubái por un sospechoso drone iraní

El comandante en jefe prometió que el ataque en Arabia, así como la muerte de seis soldados estadounidenses en Kuwait, no quedarán sin respuesta: "Tenemos reservas de armas ilimitadas

Podríamos luchar para siempre", advirtió

El Reino calificó la incursión de "cobarde e injustificada", recordando que no concedió el uso de su espacio aéreo para atacar a Irán y reservándose el derecho de "responder a una agresión"

Así como podrían hacerlo los Emiratos Arabes Unidos, los más golpeados por Teherán, que según Axios estarían considerando atacar los sitios de misiles iraní para detener los lanzamientos contra su territorio

También Qatar continúa siendo blanco de la venganza cruzada de Irán: según rumores israelíes, Doha habría golpeado a su vez a la República Islámica, pero el gobierno del emirato rápidamente desmintió estos rumores, precisando que solo interceptó aviones y misiles en su espacio aéreo. Solo Omán, exmediador entre Teherán y Washington en las conversaciones sobre el nuclear y que ha terminado, como los demás, en la mira de los drones iraníes, hizo un llamado a un regreso de la diplomacia

En este contexto se mueve también Europa: por primera vez desde el inicio del conflicto, aviones británicos han intervenido para derribar drones en los cielos de Jordania e Irak

El Reino Unido también decidió enviar al buque militar Dragon a Chipre y helicópteros anti-drone para proteger la base de RAF en Akroriti, que ya había sido blanco de dos Shahed iraníes, así como también Francia que envió refuerzos aéreos y navales y el portaaviones Charles de Gaulle

Teherán ya advirtió que cualquier "acción defensiva" de los países europeos será considerada "un acto de guerra", dejó claro el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei. Y los pasdaran amenazaron con represalias, no solo bélicas: "Atacaremos todos los centros económicos de la región, el precio del petróleo alcanzará pronto los 200 dólares", declaró el general de la Guardia Revolucionaria Ebrahim Jabbari

Mientras tanto, Israel -donde se cuentan 12 heridos en los ataques iraníes de las últimas horas - continúa bombardeando a Hezbolá en Beirut y avanza en el sur de Líbano por primera vez desde el alto el fuego de noviembre de 2024, con la intención declarada de crear un "margen de seguridad" entre los milicianos pro-iraníes y las comunidades israelíes en el norte del país

Una nueva guerra que, según la ONU, ya provocó el desplazamiento de al menos 30.000 personas en Líbano, mientras que UNIFIL, la misión de mantenimiento de la paz en el sur, evacuó al personal no esencial. (ANSA)