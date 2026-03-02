Medio Oriente: Los estudiantes iraníes sueñan con un cambio, "basta de Pasdaran"

Las conversaciones sobre un cambio político significativo tras un período de transición se han vuelto cruciales, tras décadas de represión persistente, inestabilidad económica, problemas sociales y una política exterior estancada.

La pregunta que todos se hacen es: qué pasará ahora? "Me gustaría que un régimen laico llegara al poder para devolver a Irán su antiguo esplendor, cuando teníamos más libertad. Cuando el tipo de cambio del dólar era de tan solo 70.000 riales, comparado con los más de 1.600.000 riales actuales.

En aquel entonces, podíamos viajar a cualquier país del mundo sin visado", declaró Mohammad, de 33 años, a ANSA. "Soy monárquico y creo que el fénix iraní resurgirá de sus cenizas y que podemos devolver a Irán su antigua grandeza con el príncipe Reza Pahlavi, quien es culto, tiene sentimientos nacionalistas y está abierto al mundo", añadió.

Sin embargo, Tina, una estudiante universitaria de 24 años, afirmó que, independientemente del regreso de la monarquía, espera que "los reformistas no tomen el poder". "Son la otra cara de la República Islámica. Parece que últimamente intentan introducir un líder o presidente moderado, pero un cambio de liderazgo no implica un cambio de régimen, ya que la Guardia Revolucionaria lo controla todo", declaró.

"Realmente no queremos que la sangre de quienes sacrificaron sus vidas por la libertad en el pasado haya sido en vano". Pahlavi, hijo del exiliado Sha de Irán, ha declarado que el pueblo debe elegir por sí mismo el tipo de gobierno futuro y que él podría liderar el actual movimiento nacional en este período de transición.

Al respecto, Sassan, también estudiante universitario, afirmó que cree en Pahlavi, pero que espera que se convierta en presidente en un futuro gobierno republicano. "Necesitamos a alguien que se preocupe por su pueblo, que pueda alegrarles el día y que preserve los recursos e ingresos del país solo para los iraníes, no para las milicias regionales", declaró a ANSA.

Sin embargo, Somayeh, empleada de una tienda de 33 años, expresó su temor de que "un cambio de régimen traiga el caos al país", lo que solo beneficiaría a Occidente e Israel, que buscan el dominio regional. (ANSA).