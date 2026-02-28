Medio Oriente: Los israelíes en los refugios, alarmas incesantes

Los teléfonos móviles de todo el país comenzaron a emitir repentinamente la alarmante alerta máxima. Inmediatamente después del mensaje del ministro de Defensa, Israel Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron un ataque preventivo contra Irán.

El Shabat, el día de descanso judío, se convirtió al instante en una avalancha de refugiados: algunos todavía en pijama, niños medio dormidos, perros asustados por el insistente aullido de las sirenas. Nadie permaneció en la "habitación segura" de su apartamento; todos preferían bajar al refugio subterráneo comunal o al municipal, "porque cuando las bombas de los ayatolás impactan, lo destruyen todo".

Pero nadie podría haber predicho que los ataques contra Israel esta vez, a diferencia de la guerra de junio, no proporcionarían ese respiro de una o dos horas entre una oleada de misiles y la siguiente. En Tel Aviv, al igual que en el resto del centro del país, en los alrededores de Jerusalén, Haifa y en numerosas otras ciudades de los Altos del Golán y el Néguev, las alarmas sonaban cada tres, cinco y diez minutos.

Los servicios del Magen David Adom atendieron a 89 heridos leves, la mayoría de los cuales corrían al refugio más cercano.

Otros sufrieron ataques de pánico.

Nadie pudo almorzar, relajarse en su día libre ni preocuparse por nada más que por su supervivencia inmediata. La alarma en los celulares marcaba el ritmo del día. Las explosiones de misiles interceptores en el cielo sacudieron edificios; enormes fragmentos de metralla cayeron al rojo vivo al suelo y sobre las casas.

Los daños se evaluarán más adelante. En Israel, durante mucho tiempo se dio por sentado que el ataque contra Irán se produciría, que las Fuerzas de Defensa de Israel desempeñarían un papel importante en el ataque contra el régimen de Alí Jamenei y que la diplomacia de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no surtiría efecto.

Y no solo en los círculos políticos, militares y de inteligencia. Incluso aquellos más alejados del establishment han mantenido sus celulares en sus mesitas de noche cada noche, esperando que suceda en cualquier momento. La mayoría de los israelíes han temido la amenaza iraní durante décadas: las incursiones de hoy se perciben ampliamente como el comienzo de la liberación de la amenaza existencial más grave que un judío podría enfrentar en los tiempos modernos.

En consecuencia, el apoyo al gobierno y al ejército parece unánime. Habrá tiempo para manifestaciones contra el primer ministro y sus ministros ultranacionalistas después de la guerra. Pero mientras tanto, ha caído la noche, e incluso los residentes más pragmáticos de Tel Aviv se organizan para buscar refugio fuera de sus casas.

Algunos eligen los túneles del metro, otros el refugio bajo la guardería municipal, llevando algunas almohadas y mantas, sin importar la multitud, el aire estancado dentro de la gran habitación sellada o el extraño personal doméstico que ocasionalmente se gruñe entre sí. La esperanza es que este nuevo conflicto pueda estallar y resolverse en cuatro o cinco días, como han indicado fuentes bien informadas de diversos sectores.

