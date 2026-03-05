Medio Oriente: Los mercados bajo la niebla de la incertidumbre

Milán cayó un 1,61%, al igual que Fráncfort, mientras que París perdió un 1,49% y Londres un 1,45%. Sin embargo, el día no empezó mal, con los mercados asiáticos repuntando.

Este entusiasmo duró poco, al menos en Europa, y aún menos en Estados Unidos, con Wall Street desplomándose inmediatamente.

"Las fuentes de energía de Europa están más diversificadas que al inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, mientras que la inflación se acercó al objetivo del BCE del 1,9% en febrero de 2026", resume un informe de Scope Rating.

En este contexto, es poco probable que los precios del gas vuelvan a sus máximos anteriores de 2022, cuando promediaron los 133 euros. Sin embargo, la persistencia de los altos precios del gas, ahora en 50 euros por megavatio hora, y los precios del petróleo, que rondan los 85 dólares por barril con el crudo Brent, "aún podrían tener implicaciones macroeconómicas", según los analistas.

Esto incluye el aumento de los precios de los bienes y servicios de consumo, con una disminución del poder adquisitivo.

Esta es también la razón de la reciente ola de ventas en la bolsa. Y los inversores, ante el temor a la inflación, están cada vez más convencidos de que los bancos centrales endurecerán la política monetaria.

La primera advertencia provino del aumento de los rendimientos de los bonos del Estado, con el BTP a 10 años subiendo 13 puntos básicos, hasta casi el 3,56 %. El OAT francés también tuvo un buen rendimiento, con un 3,46 % (+12 puntos básicos), al igual que el Bund alemán, con un 2,83 % (+9 puntos básicos). (ANSA).