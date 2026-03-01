Medio Oriente: los movimientos de MBS, Riad, el factor decisivo en la partida

Con las capitales árabes aliadas de Washington bajo presión, el príncipe heredero es llamado a imprimir la dirección a la respuesta a Teherán, entre contención de la escalada y gestión política de la vulnerabilidad del sistema de poder iraní. Por segundo día consecutivo, ataques iraníes golpearon objetivos en Arabia Saudita, en Omán —país mediador de larga data entre Washington y Teherán y hasta ahora exento— y en los otros cuatro Estados del Consejo de Cooperación del Golfo. Los ministros de los seis países se reunieron para buscar una línea común, conscientes de que el centro de gravedad de las decisiones permanece en Riad y en las elecciones de Mbs.

La convocatoria por la mañana del embajador iraní en Riad dio de inmediato una señal de gestión política de la crisis: el viceministro de Exteriores saudita, Walid al-Khereiji, había denunciado "agresiones flagrantes" y violaciones de la soberanía saudita, reiterando que el reino adoptará todas las medidas necesarias para defender su territorio. Al mismo tiempo, Riad aclaró así que desea mantener un canal diplomático formal con Teherán incluso en medio de las tensiones, custodiando el espacio de negociación mientras refuerza las defensas.

Porque la gestión saudita se desarrolla en varios niveles: el príncipe heredero habló con el presidente estadounidense Donald Trump y con una serie de líderes regionales, desde el presidente turco Recep Tayyip Erdogan hasta el líder sirio Ahmad Sharaa, desde el sultán de Omán Haytham ben Tariq hasta el presidente libanés Joseph Aoun, pasando por el general sudanés Abdel Fattah Burhan. La secuencia de contactos delinea una dirección política que apunta a coordinar la postura del Golfo y a consolidar a Riad como centro de gravedad de la respuesta regional, evitando fragmentaciones y manteniendo un margen de iniciativa autónoma respecto a las dinámicas entre Estados Unidos e Israel.

Los Emiratos Árabes Unidos, también golpeados por los ataques iraníes, subieron el tono. "No dejaremos piedra sin remover para defendernos", declaró la ministra Rim al-Hashimi. Y por la noche, el embajador en Irán fue retirado y la sede diplomática emiratí en Teherán, cerrada. Paralelamente, sin embargo, desde Abu Dabi llegó un llamado al diálogo, con el consejero diplomático Anwar Gargash subrayando la necesidad de cerrar rápidamente la fase de conflicto.

La pelota vuelve a Riad y para Mbs el nudo estratégico es doble: garantizar la reapertura y la plena seguridad del Estrecho de Ormuz en el menor tiempo posible, alejando los vientos de guerra que amenazan rutas energéticas y tráficos comerciales, y capitalizar los resultados de esta nueva ronda de confrontación, consolidando la posición saudita como interlocutor indispensable para cualquier estabilización. La estabilidad de los mercados energéticos y de las rutas marítimas es una prioridad inmediata.

Cada prolongada incertidumbre sobre Ormuz se traduce en volatilidad de los precios, presión sobre las inversiones y riesgos para la agenda de transformación económica del reino, en un momento en que Riad aspira a ser un nudo financiero y logístico regional. En paralelo, la crisis ofrece a Riad la oportunidad de reforzar su influencia regional. Un Irán bajo presión amplía los espacios de maniobra sauditas en los expedientes iraquí, yemení y mediterráneo, refuerza la centralidad del reino en las mesas diplomáticas internacionales y redefine los equilibrios internos en el Golfo en torno a la dirección del príncipe heredero.

